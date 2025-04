Weltweit extreme Unterschiede bei Spritpreisen: Von 3,46 Euro bis 3 Cent

Ob Luxusgut oder Ramschware – der Preis für Benzin ist weltweit ein Spiegel politischer Entscheidungen. Während Autofahrer in Hongkong fast 3,50 Euro pro Liter zahlen, kostet der gleiche Sprit in Libyen weniger als ein Kaugummi.

Die aktuellen Zahlen für Jänner 2025 zeigen eine bemerkenswerte Preisspanne. Spitzenreiter bei den Kraftstoffkosten ist Hongkong mit 3,46 Euro pro Liter 95-Oktan-Benzin. Verantwortlich dafür sind vor allem hohe Steuern und Importkosten.

Europäische Preisregionen

Island folgt mit 2,35 Euro pro Liter, was auf den hohen Lebensstandard und die aufwendige Logistik zurückzuführen ist. Dahinter reihen sich Dänemark (2,21 Euro), die Niederlande (2,20 Euro) und Liechtenstein (2,14 Euro) ein. In diesen Ländern treiben hohe Steuern und Umweltabgaben die Preise in die Höhe – ein gezielter politischer Hebel zur Förderung alternativer Energien.

Innerhalb der EU zeigen sich ebenfalls starke Unterschiede. Tschechien bietet mit 1,45 Euro pro Liter das günstigste Benzin, während Dänemark mit 2,04 Euro an der Spitze unter Deutschlands Nachbarländern liegt.

Und Österreich? Mit 1,74 Euro pro Liter liegt die Alpenrepublik im europäischen Mittelfeld – günstiger als Deutschland, aber teurer als die östlichen Nachbarn.

Eine zusätzliche Preissteigerung brachte der Jahreswechsel: Mit Jänner 2025 stieg die CO₂-Abgabe von 45 auf 55 Euro pro Tonne. Dadurch verteuerte sich Benzin um etwa 3 Cent pro Liter, Diesel sogar um rund 3,1 Cent.

Spottbillige Ölstaaten

Am unteren Ende der Skala liegen Länder mit eigenen Ölreserven und massiven Subventionen. In Libyen kostet der Liter gerade einmal 2,7 Cent, im Iran 2,9 Cent und in Venezuela 3,5 Cent – allesamt nahezu symbolische Preise.

Selbst in Ländern ohne extreme Subventionen gibt es deutliche regionale Unterschiede. So zahlen Autofahrer in Kalifornien mit rund 1,12 Euro pro Liter deutlich mehr als in anderen US-Bundesstaaten, wo eine Gallone Sprit etwa drei Dollar kostet.