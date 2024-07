Wenn ihr so tankt, zahlt ihr bis zu 28 Euro pro Tank mehr!

Wie jedes Jahr zur Ferienzeit machen sich tausende Urlauber auf den Weg in den wohlverdienten Urlaub, doch damit steigt auch traditionell eine weniger erfreuliche Komponente des Reisens: die Spritpreise. Martin Heissenberger, der Landesdirektor des ARBÖ Burgenland, hebt hervor, dass die Ölkonzerne den Ferienbeginn erneut genutzt haben, um die Preise für Benzin und Diesel in Österreich spürbar anzuziehen. Das Ziel scheint klar: Mehr Profit aus den zahlreichen Urlauberinnen und Urlaubern zu schlagen.

Laut einem Preisvergleich des ARBÖ lohnt es sich, einen kritischen Blick auf die Spritpreise entlang der Reiseroute zu werfen, insbesondere beim Tanken an Autobahntankstellen. Beispielsweise wurde am 28. Juni an einer Autobahnraststation im Bezirk Eisenstadt, gelegen an der A 3, ein Preisunterschied zu nahegelegenen Tankstellen offenkundig. Während die Preise für Benzin und Diesel dort bei etwa 2,15 Euro pro Liter lagen, bot eine nahegelegene Tankstelle die gleichen Kraftstoffe für nur rund 1,58 Euro an. Daraus resultiert bei einem Tankvolumen von 50 Litern eine Mehrkostenbelastung von etwa 28 Euro für das Betanken an der Autobahn – ein Preisaufschlag, den der ARBÖ als „absolute Frechheit“ kritisiert und der mit rationalen Argumenten kaum zu erklären sei.

Lesen Sie auch: Urlaubszeit: Preise an Autobahntankstellen ziehen wieder rasant an"Benzin und Diesel wurden wie immer pünktlich zum Start der Ferien um ein paar Cent teurer.", merkt der Landesdirektor des ARBÖ an.

"Benzin und Diesel wurden wie immer pünktlich zum Start der Ferien um ein paar Cent teurer.", merkt der Landesdirektor des ARBÖ an.



Handlungsempfehlungen für Reisende

Aufgrund dieser Umstände rät der ARBÖ dringend davon ab, Tankstopps auf Autobahnen einzulegen, es sei denn, es handelt sich um einen absoluten Notfall. Autofahrer haben jedoch die Möglichkeit, sich im Vorfeld zu informieren und Einsparpotenziale zu nutzen. Die Webseite des ARBÖ bietet dafür eine hilfreiche Ressource, um die günstigsten Tankstellen sowohl entlang der Reiseroute in Österreich als auch im Ausland ausfindig zu machen. Durch diese Vorbereitung können Reisende nicht nur unnötige Mehrkosten vermeiden, sondern auch ein Stück weit die Preispolitik der Ölkonzerne umgehen und somit mehr Geld für die schönen Seiten ihres Urlaubs zur Verfügung haben.