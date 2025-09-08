Wettbüro-Paukenschlag: Tipico schnappt sich ADMIRAL Österreich

Zwei Giganten der Glücksspielbranche besiegeln ihren Deal: NOVOMATIC übergibt ADMIRAL Österreich an Tipico, bleibt aber technologisch verbunden.

Der europäische Gaming-Technologiekonzern NOVOMATIC hat die Veräußerung von ADMIRAL Österreich an Tipico nun vollständig abgewickelt. Nach Erhalt sämtlicher behördlichen Freigaben konnte der Verkaufsprozess erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hatte den Erwerb zuvor genehmigt, nachdem sie ordnungsgemäß über die geplante Transaktion informiert worden war. Die Transaktion steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung von NOVOMATIC, die verstärkt auf internationale Expansion und Wachstum in globalen Märkten setzt.

Für ADMIRAL Österreich bedeutet der Eigentümerwechsel zu Tipico keine technologische Zäsur – das Unternehmen wird weiterhin auf die Technologielösungen von NOVOMATIC vertrauen und als wichtiger Partner fungieren. Mit über 200 Glücksspielstandorten und mehr als 110 Sportbars im ganzen Land bleibt ADMIRAL weiterhin einer der führenden Anbieter im österreichischen Glücksspielmarkt.

Strategische Neuausrichtung

NOVOMATIC-Vorstand Stefan Krenn erklärt zur abgeschlossenen Transaktion: „Der Abschluss dieser Transaktion markiert einen wichtigen Schritt in unserer globalen Expansionsstrategie mit klarem Fokus auf internationale Wachstumsmärkte. ADMIRAL hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem etablierten Marktführer entwickelt und wir bedanken uns für den großen Einsatz aller ADMIRAL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, mit Tipico einen starken und verlässlichen Technologiepartner gefunden zu haben, der das Unternehmen in Österreich erfolgreich weiterführen wird.“

Zukunftsperspektiven

Der Geschäftsführer der Tipico Gruppe, Axel Hefer, äußert sich ebenfalls zum erfolgreichen Abschluss: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion. Die ADMIRAL Gruppe ist ein österreichisches Vorzeigeunternehmen mit langer Tradition, starker regionaler Verankerung und großem Zukunftspotenzial. Nun kommen hier zwei Unternehmen zusammen, die für modernste Technologie, innovative Produkte und Konsumentenschutz stehen.

Unsere zukünftige Zusammenarbeit ist daher auch eine sehr gute Nachricht für unsere Kunden.“

Die Transaktionssumme wurde von beiden Unternehmen nicht veröffentlicht, beide Seiten bestätigen jedoch die erfolgreiche Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen für den Eigentumsübergang.