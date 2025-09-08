„Katastrophaler Weg“ – Orban kämpft gegen EU-treuen Rivalen um politisches Überleben

Orban malt düstere Zukunftsbilder für sein Land und warnt vor „Chaos und Armut“ durch EU-Bindung, während sein größter politischer Herausforderer auf europäische Integration setzt.

Der ungarische Premierminister Viktor Orban stellt die Parlamentswahlen 2026 als Richtungsentscheidung dar. Die Ungarn müssten zwischen einer Partei wählen, die selbständig handeln wolle, und einer, die durch engere EU-Bindung „Chaos und Armut“ ins Land bringe. Orban, der wiederholt den Zerfall der EU innerhalb der nächsten Dekade prognostiziert hat, versucht mit gezielten Maßnahmen wie Steuererleichterungen für Familien, Lebensmittelgutscheinen für Senioren und vergünstigten Krediten für Erstwohnungskäufer auf die wachsende Konkurrenz durch Peter Magyars Mitte-Rechts-Partei zu reagieren.

Erst im März und Juni 2025 bekräftigte Orban seine düsteren EU-Prognosen öffentlich: Die Union werde „schon früher auseinanderfallen“, wenn Brüssel nicht von einer migrationsfreundlichen Politik abrücke. Als zentrale Auslöser nannte er dabei die EU-Migrationspolitik sowie die zunehmende Militarisierung der Gemeinschaft. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas sei durch aktuelle Entscheidungen massiv gefährdet.

Vor Anhängern seiner Fidesz-Partei betonte Orban, Ungarn stehe strategisch vor einer Weggabelung: „Eine Option ist, sich der Politik aus Brüssel anzuschließen. Das wäre meiner Meinung nach katastrophal, mit Folgen, die uns in Chaos und Armut stürzen würden.“

Orbans Herausforderungen

Der seit 2010 regierende euroskeptische Nationalist steht nach Einschätzung von Analysten vor der größten Herausforderung seiner politischen Laufbahn. Die wirtschaftliche Stagnation und die anhaltend hohe Inflation verhindern eine Senkung der Leitzinsen, die mit 6,5 Prozent die höchsten in der Europäischen Union sind.

Orbans Regierung liegt seit Jahren mit Brüssel im Clinch – sei es bei Fragen zu Migrationsrechten, zum Umgang mit der LGBT-Gemeinschaft, zur Unabhängigkeit von Justiz und Wissenschaft oder zur Unterstützung der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022.

Magyars Gegenkonzept

Peter Magyar, ehemaliges Mitglied der Regierungspartei und jetziger Vorsitzender der Tisza-Partei, diagnostiziert Ungarn indes multiple Krisen – von steigenden Lebenshaltungskosten über schwindendes Vertrauen der Bevölkerung bis hin zu erodierenden demokratischen Standards. Seine Partei liegt laut den meisten Umfragen mit etwa zehn Prozentpunkten Vorsprung vor Fidesz.

Politische Beobachter werten die Wahlen 2026 als Referendum über Orbans weitere Amtszeit und erwarten, dass Fidesz alle staatlichen und rechtlichen Mittel einsetzen wird, um einen Machtverlust zu verhindern. Die aktuellen Umfrageergebnisse aus dem Sommer 2025 bestätigen dabei den anhaltenden Vorsprung der Opposition.

Magyar verspricht im Falle eines Wahlsiegs, die ungarische Wirtschaft durch die Freigabe von EU-Mitteln zu beleben, deren Auszahlung wegen Orbans umstrittener Rechtsstaatsreformen blockiert wurde. Zudem plant er Korruptionsbekämpfung und eine Vermögenssteuer bei gleichzeitiger Entlastung niedriger Einkommen.

„Unser Land wird wieder ein aktives, glaubwürdiges Mitglied der EU und der NATO sein… ein wertvoller und konstruktiver Verbündeter“, erklärte Magyar.