WGKK fördert Gewichtsabnahme bei Kindern!

Novak Đoković singt kroatischen Mega-Hit im Urlaub auf Korčula (VIDEO)

Nachdem Novak Đoković in Wimbledon Roger Federer in einem der besten Finali der Tennisgeschichte besiegen konnte und so seinen fünften Titel in London gewann, fuhr er zusammen mit seiner Ehefrau Jelena in den verdienten Urlaub.