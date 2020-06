Wie ein Rockstar: Serbischer Minister macht Stagediving (VIDEO)

Wenn Politiker Aktionen wie Rockstars machen, könnte ein Minister aus Serbien im Spiel sein.

Es ist wohl eine der verrücktesten Szenen, die sich gestern in Novi Pazar – mitten im Wahlkampf zur Parlamentswahl in Serbien am Sonntag – abgespielt hat: Der serbische Handels- und Tourismusminister Rasim Ljajić ließ sich von seinen AnhängerInnen so sehr feiern, dass er am Ende der Wahlkampfveranstaltung sogar Stagediving machte.

Nachdem die Menge seinen Namen schrie, konnte auch Ljajić seine Emotionen nicht zurückhalten. In einem Moment entschied er sich, in die Menge zu springen und wurde von dieser erfolgreich aufgefangen. In Serbien sind am Sonntag Parlamentswahlen, die darüber entscheiden wer das Land in den nächsten fünf Jahren regieren wird.

Das Video des Stagedivings findet ihr auf der nächsten Seite!