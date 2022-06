Wie es zu einer bizarren Lüge bei “Zadruga” kam

Die ganze Nation war schockiert über die Handlungen von Markos Vater Franjo, der seinen Tod vortäuschte, um seinen Sohn betrügerisch aus der Reality-Show “Zadruga 5” herauszubekommen.

„Er hat sich alles in drei Minuten ausgedacht”, rechtfertigt der Reality-Star Marko Osmakcic die Lügen seines Vaters. Markos Familie hat um den Betrug so überzeugend wie möglich zu machen, Franjos Sterbeurkunde gefälscht um seinen Tod vorzutäuschen. Die Beerdigung fand jedoch nicht statt, da es in den zuständigen Institutionen sowie in den Krankenhäusern keine Informationen darüber gibt, dass eine Person namens Franjo Osmakcic am 8. Juni gestorben ist.

Wie weit das alles ging, zeugte von der Tatsache, dass Marko, angeblich in der Produktion, als ihm die schlimmsten Nachrichten mitgeteilt wurden, die ganze Zeit schauspielerte und sagte: “Ich habe meinen Vater getötet, ich habe meinen Vater getötet!”, so dass niemand auch nur vermuten konnte, dass alles eine Lüge war.

Nachdem diese bizarre Nachricht bestätigt wurde, äußerte sich Osmakčić auf seinem Instagram-Profil dazu, und zwar aus der Schweiz, wo er geflohen war. Er bestätigte, dass sein Vater am Leben war. „Ich bin im Auto. Es ist ein wenig Stau. Mir geht es gut. Meinem Vater ging es nie besser. Sie lügen wie Hunde. Sie haben nichts Besseres verdient. Es gibt noch einiges, was ich euch enthüllen und sagen werde. Ich bin in der Schweiz, gestresst und in Eile. Das war’s, Leute, ich melde mich bald“, erklärte er auf oben genannter Plattform ohne Scham.

Nun kommentiert Marko alles konkreter:

„Ich bin in meiner Heimat Schweiz und genieße meine Freiheit für all das Geld, wie ihr gesehen habt. Ich habe nicht einmal vor, zurückzukehren und keiner kann mir was anhaben, hahaha. Diese H*** Victoria wollte mich mit einem Kind um den Finger wickeln. Doch sie hat sich getäuscht, sie und all die anderen. Ich würde sie töten, wenn ich dort geblieben wäre. Sie sollte dieses Baby besser nicht bekommen, ich sagte ihr, was dann mit ihr passieren würde. Sie ist nur gut fürs F***, sie war nie eine Mutter und wird es auch nie sein. Mein Vater ist ein König, wir haben sie alle getäuscht, weil sie dumm sind wie Stroh. Meinem Vater geht es großartig, es ging ihm nie besser. Wir sind alle hier und lachen über die Idioten. Er hat alles ausgearbeitet, wir hatten den Code, “Hitler”. Als er das hörte, wusste er, dass er mich so schnell wie möglich aus der Reality-Show herausholen musste. Er hat das Gehirn eines Psychopathen. Ich wusste, dass es ihm gut ging, sobald sie mich herausnahmen. Ich höre, dass sie mit Haft drohen? Wieso? Eine Sterbeurkunde kann von jedem gemacht und ausgedruckt werden, als wäre es ein Problem haha … Es gab keinen offiziellen Bericht über Franjos Tod. Viele würden sich das wünschen, aber wir haben sie verarscht. Wir sind stärker denn je. Es wird noch mehr geben, was ich erzählen werde, aber langsam… Wir haben Zeit. Jetzt habe ich es eilig, ich habe viel zu tun, ich war schon so lange nicht zu Hause”, sagte er einem serbischen Medium ohne einen Hauch von Reue aus.