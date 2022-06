Dieser Serbische Popstar ist das neue Gesicht von PUMA

Das Sportunternehmen PUMA heißt den serbischen Popstar und Influencerin Teodora Dzehverovic im Team der Markenbotschafter willkommen, die auch Teil der PUMA-Kommunikationsplattform “She Moves Us” (dt. Sie bewegt uns) werden wird.

“She Moves Us” feiert Frauen, die durchsetzungsstark bei ihren Zielen sind und die Sport, Kultur und persönliche Werte verbinden. Es geht darum, wie Puma-Markenbotschafter inspiriert wurden, das zu erreichen, was sie heute sind, wie sie Herausforderungen in ihrem persönlichen Leben und ihrer Karriere überwunden haben und wie sie in den Bereichen, mit denen sie zu tun haben, die Spitze erreicht haben.

“Das Leben war nicht wirklich sanft zu mir. Ich hatte alle möglichen Höhen und Tiefen, aber ich habe immer darum gekämpft, die beste Version von mir selbst zu sein”, verrät Teodora und fügt hinzu: „Während meiner gesamten Karriere habe ich in erster Linie propagiert und dafür gekämpft, dass wir alle gleich sind. Wer auch immer wir sind, was auch immer wir sind, was auch immer unsere Wahl ist, wer auch immer unser Partner ist, woher wir kommen und welchen materiellen Status wir haben – für mich sind die Menschen gleich. Und so werde ich meinem Kind morgen beibringen, dass das Wichtigste für einen Menschen ist, ein Mensch zu sein!“

Teodora ist sehr aktiv in ihrem Beruf, in ihrer Welt und in ihrem täglichen Training. Ob es sich um Musik oder Sport handelt, es macht seine Spuren und bewegt die Menschen um sich herum. Sie schreitet mit Selbstvertrauen und Stil, und zieht Blicke auf sich. Mit 1,3 Millionen Followern auf Instagram ist Teodora eine der einflussreichsten Künstlerinnen in den sozialen Medien ihres Landes. Serbische Popmusik wird in anderen Märkten immer populärer, insbesondere in Deutschland und Österreich.

“Jetzt, da Teodora Teil der PUMA-Familie ist, werden wir das zahlreiche, junge Publikum in Serbien und anderen europäischen Märkten besser erreichen “, sagte Johan Kuhlo, Generaldirektor von PUMA-Distribution für unsere Region. Wir freuen uns, mit ihr an der Förderung von Sportstyle und Training Lines zu arbeiten, um ihren zahlreichen Followern das Beste von PUMA zu präsentieren. Die lokale Bedeutung ist eine der Säulen der PUMA-Strategie. Durch die Partnerschaft mit solchen Botschaftern, die für das lokale Publikum wichtig sind, möchte PUMA auf sinnvolle Weise mit seinen Kunden in Kontakt treten.

Und als Teodora gefragt wurde, was es für sie bedeutete, dass sie Teil der PUMA-Familie geworden war, antwortete sie bescheiden: „Das ist tatsächlich die erfolgreichste Sache in meinem Leben und ich glaube nicht, dass ich mir noch bewusst bin, was gerade passiert, denn glauben Sie mir, ich war so klein im Vergleich zu dem, was ich jetzt bin.“