Wien bekommt Zentrum für Präzisionsmedizin

In Wien wird Ende 2026 ein Zentrum für Präzisionsmedizin, das nach dem österreichisch-deutschen Neurobiologen Eric Kandel benannt wird, gegründet. Kandel erhielt im Jahr 2000 den Nobelpreis für Medizin für die Erforschung von Signalübertragungen im Nervensystem, mit welcher er ein tieferes Verständnis von normalen Gehirnpunktionen und die Entstehung von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen ermöglicht hat.

Wie die Stadt Wien mitteilte, wird das Investitionsvolumen für der Bau des Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin auf rund 90 Millionen Euro geschätzt. Ein Teil wird aus den Fördermitteln der Europäischen Union, der Rest aus den Mitteln des Bundes finanziert.

Das Grundstück für das neue Zentrum, in dem 200 Forschende beschäftigt werden sollen, befindet sich im Eigentum der Stadt Wien und des Wiener Gesundheitsverbunds. Nach Fertigstellung des Gebäudes soll das Eigentumsrecht für die Dauer von 99 Jahren an die Medizinische Universität Wien übertragen werden.

Präzisionsmedizin bedeute eine persönlich maßgeschneiderte medizinische Versorgung und patientengerechte medizinische Behandlung. Gleichzeitig ermögliche Präzisionsmedizin die Entwicklung hochmoderner Therapien mit möglichst geringen Nebenwirkungen. Gesundheitsexperten seien der Meinung, dass dies einer der größten medizinischen Trends des 21. Jahrhunderts sei. Die Wiener Forschenden werden neue Behandlungen in verschiedenen Bereichen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über Krebs und rheumatischen Erkrankungen bis hin zu psychischen Krankheiten und Allergien entwickeln, so die Stadt Wien in einer Aussendung.