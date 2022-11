„Knin 95 – nichts läuft schneller weg als Borjan“: Kroaten beleidigen Kanadas Tormann (FOTO)

Milan Borjan, der Tormann der kanadischen Nationalmannschaft und des FK Roter Stern Belgrad, war während des Spiels Kroatien – Kanada (4:1) bei der Fußball-WM in Katar zur Zielscheibe einiger kroatischer Fans geworden.

Die Wut kroatischer Fans hatte der in der Stadt Knin geborene Borjan zuvor in Interviews ausgelöst, weil er die Angaben von Journalisten über seine Herkunft korrigiert hatte. Der Fußballspieler ist eigenen Angaben zufolge in „Knin in der Serbischen Republik Krajina geboren.

Als Reaktion darauf sind in den sozialen Netzwerken Fotos von kroatischen Fußball-Fans mit dem Transpart „Knin 95 – nichts läuft schneller (weg) als Borjan“ aufgetaucht. Daraufhin zeigte der Kicker den serbischen Drei-Finger-Gruß.

Mit dem Slogan und dem Logo auf der Fahne spielen die kroatischen Fans darauf, dass der 1987 in Knin geborene Borjan sich 1995 mit seiner Familie in der Flüchtlingskolonne befand, in der vertriebene ethnische Serbinnen und Serben die Region mit ihrem Hab und Gut verließen, zum Teil auf Traktoren.

„Nichts läuft wie ein John Deere“ ist nämlich der Werbeslogan des bekannten Traktoren-Herstellers.

Während des Spiels Kroatien – Kanada war Borjan Zielscheibe kroatischer Fans, die umstrittene Botschaften skandierten. Nach dem Spiel wurde der kanadische Tormann von den Journalisten gefragt, wie er sich während des Spiels gefühlt habe.

„Das zeigt nur, wie primitiv manche Leute sind. Ich habe dazu keinen Kommentar, das sagt schon alles über sie. Ich habe ihre Zurufe und Beleidigungen mitbekommen. Sie zeigen deutlich, dass diese Leute primitiv sind und an sich arbeiten sollten, denn sie bringen eine Menge Frustration mit, die sie hier rauslassen. Ich habe zwar drei Finger gehoben, aber nur, weil mir die Beleidigungen nahegingen. Ich kümmere mich um meine Aufgabe, mein Team, Mitmenschen, Familienmitglieder…“, sagte der Spieler, der seit 2017 Mitglied des FK Roter Stern Belgrad ist und bereits 70 Spiele für die kanadische Nationalmannschaft gespielt hat.

Außerdem wünschte Borjan der kroatischen Nationalmannschaft weiterhin viel Erfolg bei der WM.

„Ich wünsche der kroatischen Nationalmannschaft alles Gute in der Fortsetzung der Weltmeisterschaft. Wir pflegen eine sehr angenehme Beziehung. Ich habe mit Ivan Perisic über das Spiel gegen Belgien gesprochen, er meinte, wir hätten sie besiegen können. Versucht, Marokko zu schlagen, damit wir weiter aufsteigen können.“

Kroatien gewann gegen Kanada mit 4:1, obwohl Kanada bereits in der zweiten Spielminute mit dem Tor von Alphonso Davies in Führung lag. Für die „feurigen Jungs“ reicht ein Unentschieden gegen Belgien für die Qualifikation in die nächste Runde.