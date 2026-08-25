Wien: Illegaler Taxifahrer flüchtet mit Kontrolleur auf der Motorhaube

Beim Neustifter Kirtag in Wien-Döbling ist es in der Nacht auf Samstag zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen: Ein ohne gültige Taxilizenz operierender Fahrer erfasste einen 47-jährigen Kontrolleur der Wirtschaftskammer Österreich mit seinem Fahrzeug. Der Mann landete auf der Motorhaube und wurde über eine Strecke von bis zu 300 Metern mitgeführt, bevor die Polizei einschritt und den Fahrer festnahm.

Flucht mit Folgen

Zu dem Vorfall war es gekommen, nachdem der 47-jährige WKO-Kontrolleur auf den Fahrer aufmerksam geworden war und den Verdacht hegte, dieser sei ohne entsprechende Genehmigung als Taxifahrer unterwegs. Daraufhin unternahm der Lenker einen Fluchtversuch, der für den Kontrolleur gefährliche Folgen hatte. Polizeibeamte wurden kurz darauf Zeugen einer ungewöhnlichen Situation: Eine Person befand sich auf der Motorhaube des fahrenden Wagens.

Angesichts der unmittelbaren Gefährdung zogen die Beamten die Dienstwaffe und zwangen den Lenker zum Anhalten. Ein von einem Leserreporter aufgenommenes Video dokumentiert die Szenen.

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Festnahme und Einvernahme

Der 31-jährige Lenker kam der polizeilichen Aufforderung schließlich nach und wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig in Gewahrsam genommen, anschließend jedoch auf freiem Fuß angezeigt. Im Zuge der Einvernahme räumte er ein, keine gültige Taxizulassung zu besitzen und nie als Taxifahrer tätig gewesen zu sein. Den Vorwurf, den WKO-Mitarbeiter auf der Windschutzscheibe mitgeschleift zu haben, wies er allerdings entschieden zurück.

Der WKO-Mitarbeiter zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu. Die Berufsrettung versorgte ihn noch an Ort und Stelle; nach Unterzeichnung eines freiwilligen Reverses konnte er in häusliche Pflege entlassen werden.

Wie es genau dazu kam, dass der Mann auf der Motorhaube zu liegen kam, und über welche genaue Distanz das Fahrzeug mit ihm unterwegs war, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Schwerpunktkontrollen gegen illegale Taxilenker

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Kontrollen gegen illegale Taxifahrten in Wien ein. Bei Schwerpunktkontrollen von Polizei, Finanzpolizei und weiteren Behörden am 4. und 28. August 2024 wurden insgesamt 38 Taxilenker wegen verschiedener Delikte angezeigt, darunter drei Lenker ohne bzw. ohne gültigen Taxilenkerausweis. Zusätzlich wurden drei Taxis wegen Verdachts auf Taxameter-Manipulation stillgelegt.