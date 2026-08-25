„Na koga liči?“ – der erste Streit nach jeder Balkan-Geburt

Das Baby ist gerade einmal ein paar Stunden alt. Es schläft, hat winzige Hände und wahrscheinlich noch keine Ahnung, wo es überhaupt ist. Für die Familie steht trotzdem schon die wichtigste Frage fest: Wem sieht es ähnlich?

„Na koga liči?“ Kaum ist das erste Foto des Babys in der Familiengruppe, beginnt die Analyse. „Isti otac!“ – „Ma kakav otac, ista majka.“ – „Nos je od dede.“ – „Oči su naše.“ Das Kind ist zwölf Stunden alt – und die genetische Untersuchung läuft bereits auf Hochtouren.

Jede Familienseite sieht natürlich sich selbst

Interessanterweise existiert dabei ein erstaunliches Naturgesetz. Mamas Familie sieht ganz klar Mama. Papas Familie sieht eindeutig Papa. Oma mütterlicherseits erkennt ihre eigene Nase. Oma väterlicherseits erkennt wiederum die Augen ihres verstorbenen Vaters. Und irgendwo taucht eine Tante auf, die feststellt: „Ima nešto i na mene.“ Natürlich.

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Ein Gesicht, zwölf Experten

Je größer die Familie, desto detaillierter wird die Untersuchung. Stirn von Papa, Augen von Mama, Nase von Opa, Ohren vom anderen Opa, Finger von Oma – und angeblich dieselbe Mimik wie ein Cousin, der 1987 als Baby genauso geschaut haben soll. Nach zehn Minuten besteht das Kind genetisch offenbar aus mindestens 14 verschiedenen Verwandten.

„Ma isti ti!“

Besonders überzeugend sind ältere Familienmitglieder. Sie sehen ein unscharfes Handyfoto eines Neugeborenen, zoomen kurz hinein und wissen sofort Bescheid: „Isti ti kad si bio mali.“ Genau wie du als Baby. Beweis? Irgendwo existiert angeblich ein Foto. Wo? „Kod babe u albumu.“ Damit gilt die Sache selbstverständlich als geklärt.

Das Baby verändert sich – die Meinungen auch

Das Praktische an dieser Diskussion: Sie kann alle paar Monate neu geführt werden. Mit drei Monaten sah das Kind noch aus wie Papa. Mit sechs Monaten plötzlich wie Mama. Mit einem Jahr eindeutig wie Opa. Mit drei Jahren sagt jemand: „Sad je baš na tetku.“ Die Ähnlichkeit wandert offenbar gemeinsam mit den Milchzähnen.

Bei Geschwistern beginnt alles von vorne

Kommt später ein zweites Kind dazu, steigt der Schwierigkeitsgrad. „Prvo je više na njega, drugo na tebe.“ Das erste kommt mehr nach ihm, das zweite nach dir. Oder umgekehrt. Dann werden Babyfotos nebeneinandergelegt, Familienalben herausgeholt und Profile verglichen. Aus einem Sonntagskaffee wird plötzlich Ahnenforschung mit Bildbeweisen.

Eigentlich steckt etwas Schönes dahinter

Natürlich ist das Ganze meistens nicht besonders wissenschaftlich. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum. Wenn Oma die Nase ihres Mannes erkennt oder Papa überzeugt ist, dass das Baby genauso lächelt wie seine Mutter, verbindet die Familie die neue Generation automatisch mit den vorherigen. Das Baby ist plötzlich nicht einfach nur ein neues Familienmitglied – es trägt in den Augen der anderen ein kleines Stück von allen weiter.

Vielleicht ist genau deshalb die Frage „Na koga liči?“ bei uns so wichtig. Nicht nur, weil jeder recht haben will, sondern weil jeder irgendwo ein Stück seiner Familie wiedererkennen möchte.

Und wer hat am Ende recht?

Wahrscheinlich niemand. Oder alle ein bisschen. Denn spätestens nach einigen Jahren entwickelt das Kind ohnehin sein ganz eigenes Gesicht. Was die Familie selbstverständlich nicht davon abhält, weiter zu diskutieren. „Ma isti deda.“ Diskussion beendet. Bis zum nächsten Familienbesuch.

Wie ist es bei euch: Wem sieht euer Kind laut Familie angeblich ähnlich?