Krähen, die als äußerst intelligente Tiere gelten, verblüffen zunehmend den österreichischen Parlamentsbetrieb. Sie zeigen ein besonderes Interesse an der neuen Glaskuppel, die seit kurzer Zeit über dem Plenarsaal thront. Jungkrähen scheinen es zu schätzen, kleine Steinchen auf die glatte Oberfläche fallen zu lassen, was jedoch zu Beschädigungen führt.

Die neue Glaskuppel, die nun das Wiener Parlament krönt, erleidet durch die Steinchen der jungen Krähen einige Bruchschäden. Mehrere Glaspaneele sind bereits betroffen. Daher ist das Parlament vom 31. Juli bis zum 5. August für Wartungsarbeiten und die Erneuerung einzelner Glasdachpaneele geschlossen.

Expertenmeinung

Einer dieser Experten ist ein Ornithologe, der beim Bürgerservice des Parlaments anfragte und anbot, sich ein Bild zu machen. Nach eingehender Untersuchung der Situation äußerte der Experte gegenüber dem Sprecher des Parlaments seine Schlussfolgerung, „dass das ein artentypisches Verhalten von Jungkrähen ist und dass es erwartbar ist, dass das weiterhin so passieren kann“. Diese Beobachtungen sollen nun in die Überlegungen der Parlamentsdirektion einfließen, um geeignete Schutzmaßnahmen für die Kuppel zu erarbeiten. Eine mögliche Abhilfe könnte darin bestehen, ein Netz über die Kuppel zu spannen.

Die Fähigkeiten der Krähen, die trotz ihrer walnussgroßen Gehirne eine Dichte an Nervenzellen aufweisen, die jene vieler Säugetiere in den Schatten stellt, sind beeindruckend. Forscher des Departments für Kognitionsbiologie der Universität Wien haben festgestellt, dass die „Geisteskraft“ in Vogelhirnen deutlich konzentrierter vorliegt als bei Säugetieren.