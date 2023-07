Sommerpause hat Vorrang: Warten auf große Gesundheitsreform

Die Sommerpause hat begonnen aber die große Reform im Gesundheitssektor, auf die die Regierung hingewiesen hat, lässt noch auf sich warten. Zur gleichen Zeit bestreitet der stellvertretende Direktor für Klinische Fragen an der Wiener Medizinischen Universität einen allgemeinen Mangel an Ärzten.

Während Beamte in ihre Sommerpause eintauchten, steht die versprochene umfangreiche Gesundheitsveränderung noch aus. Ein Sprecher aus dem Gesundheitsministerium versichert, dass an der vorgeschlagenen Reform intensiv gearbeitet wird: „Wir arbeiten auf Hochtouren an umfassenden Gesundheitsreformen. Die Gespräche dazu laufen intensiv – sowohl innerhalb der Regierung als auch mit Bundesländern und Sozialversicherung im Rahmen des Finanzausgleichs“, heißt es aus dem Ministerium.

Ende des Juli-Sommerministerrats

Parlamentarische Anfänge wurden gemacht. Mit den Änderungen im Primärversorgungsgesetz, so ein Sprecher, ist bereits ein bedeutender Fortschritt gemacht worden. Dies ermöglicht eine Verdreifachung der Anzahl der Primärversorgungseinrichtungen in den nächsten zwei Jahren. Es wird erwartet, dass die ÖVP und die Grünen am Ende des Juli-Sommerministerrats drei große Reformschritte vorstellen. Ein besonders interessanter Punkt ist die Frage nach der fehlenden Ärzteschaft. Die Ärztekammer hat neulich vor einer anstehenden Pensionierungswelle und der Auswanderung von Ärzten ins Ausland gewarnt.

Oswald Wagner, Vizerektor für Klinische Angelegenheiten an der MedUni Wien, hat der „Krone“ verschiedene Reformvorschläge vorgelegt. Er erläutert, dass Österreich mit 5,3 praktizierenden Ärzten pro 1000 Einwohnern nach Griechenland die höchste Ärztedichte im OECD-Raum aufweist. In der Schweiz und Deutschland gibt es nur 4,4 Ärzte.

Laut Wagner gibt es keinen allgemeinen Ärztemangel: „Von einem generellen Ärztemangel kann nicht gesprochen werden. Es liegt vielmehr ein reines Verteilungsproblem vor, da der öffentliche, versorgungsrelevante Gesundheitssektor unattraktiv wurde“.