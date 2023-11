Wien-Währing: Kidnapper wollte Kind entführen

In der Währinger Straße in Wien kam es zu einem beunruhigenden Vorfall, als ein 54-jähriger Österreicher versuchte, ein siebenjähriges Mädchen von ihrer Mutter zu entführen. Dank des schnellen Eingreifens eines Parksheriffs konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Täter, der bereits wegen psychischer Auffälligkeiten bekannt war, wurde festgenommen.

Ein 54-jähriger Österreicher, der bereits wegen psychischer Auffälligkeiten polizeilich bekannt war, versuchte am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Währinger Straße in Wien, ein siebenjähriges Mädchen seiner Mutter zu entreißen. Die 41-jährige Mutter und ihre Tochter waren unterwegs, als der Mann sich ihnen plötzlich in den Weg stellte und versuchte, das Kind zu entführen.

Die Mutter reagierte sofort und fing an, laut zu schreien und auf sich aufmerksam zu machen. Ein Parksheriff, der sich in der Nähe befand, griff geistesgegenwärtig ein.

Österreicher gefasst

Er schritt sofort ein und ging dazwischen, was den Täter dazu veranlasste, das Kind loszulassen. Bevor der mutmaßliche Täter flüchtete, händigte er dem Parksheriff noch seinen Reisepass aus, wodurch seine Identität sofort klar war. Die Polizei konnte den 54-jährigen Österreicher schließlich festnehmen.

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte, wurde der Verdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft formell wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und der versuchten Freiheitsberaubung angeklagt, aber auf freiem Fuß belassen.