Wiener Feuerwehr rettet Königsboa aus geparktem Auto

Ungewöhnlicher Untermieter im Motorraum: Feuerwehrleute entdeckten eine Königsboa unter einem geparkten Auto in Wien-Landstraße und retteten das exotische Reptil.

Die Berufsfeuerwehr rückte gestern Nachmittag zu einem außergewöhnlichen Einsatz in der Löwengasse in Wien-Landstraße aus. Gegen 14 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte eine Würgeschlange, die sich im Motorraum eines geparkten Fahrzeugs versteckt hatte. Mit Hilfe einer speziellen Tierrettungszange gelang es den Feuerwehrleuten, das Reptil aus dem Unterbodenbereich des Wagens zu bergen, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer dem ORF Wien mitteilte.

📍 Ort des Geschehens

Schlangen-Identifikation

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion wurde die Schlange sicher in einer Tierrettungskiste untergebracht und anschließend dem Tierquartier übergeben. Dort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine Königsboa handelt, wie eine Sprecherin der Einrichtung erklärte. Das Reptil befindet sich inzwischen im Reptilienzentrum Wien.

Königsboas gehören zu den größeren Würgeschlangen und können eine Länge von bis zu vier Metern erreichen. Die ursprünglich aus Mittel- und Südamerika stammenden Reptilien sind in Österreich meldepflichtige Exoten. Ihre Haltung erfordert eine Bewilligung der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und umfassende Sicherheitsvorkehrungen, da sie als potentiell gefährliche Tiere eingestuft werden.

Die Frage nach dem rechtmäßigen Besitzer der Schlange ist derzeit noch ungeklärt. Das Reptilienzentrum Wien versorgt das Tier vorläufig und prüft gemeinsam mit den Behörden, ob eine entsprechende Haltebewilligung vorliegt. Solche Tier-Einsätze gehören zum erweiterten Aufgabenspektrum der Berufsfeuerwehr Wien, die jährlich zu hunderten Tierrettungen ausrückt – von Katzen in Bäumen bis hin zu entlaufenen Exoten.