Wiener in US-Haft: Mutter kämpft um Gerechtigkeit

Im April änderte sich das Leben des 24-jährigen Wieners Marc D. unerwartet, als er in den Vereinigten Staaten inhaftiert wurde. Ihm werden schwere Vorwürfe gemacht: sexuelle Beziehungen mit einer Minderjährigen und Entführung. Seine Mutter, eine Einzelkämpferin im wahrsten Sinne des Wortes, steht in einem Wiener Café, die Sorgenfalten tief in ihrem Gesicht gezeichnet, und teilt ihre Geschichte in der Hoffnung auf Unterstützung und Verständnis.

Die Kernpunkte des Geschehens

Verena D., Marc’s Mutter, ist fassungslos über die Anschuldigungen, denen ihr Sohn, ein zurückhaltender IT-Techniker, gegenübersteht. Nach ihrer Aussage hat Marc eine junge Frau online über ein Computerspiel kennengelernt. Was als eine digitale Romanze begann, bei der beide Herzen im Gleichklang schlugen, führte zu einem bitteren Rechtsfall, der nun die Familie im Kern erschüttert.

Ein Missverständnis mit schwerwiegenden Folgen

Marc wurde glauben gemacht, dass seine Online-Bekanntschaft 19 Jahre alt sei – eine Annahme, die sich als falsch herausstellte. Als er beschloss, sie in Orlando zu treffen, wusste er nicht, dass die Beziehung, die er einging, ihn hinter Gitter bringen würde. „Er wollte nur seiner großen Liebe begegnen“, so seine Mutter verzweifelt. Der Vorwurf der Entführung und des Missbrauchs wiegt schwer und hinterlässt viele Fragen bezüglich der wahren Umstände ihrer Begegnung.

Ein Kampf um Gerechtigkeit und Verständnis

Die Parallelen zu einem früheren Fall eines Oberösterreichers, der in eine ähnliche Situation geraten war, sind frappierend. Doch während in diesem Fall die Unschuld offenbart und die Freiheit wiedergewonnen wurde, bleibt Marc’s Zukunft ungewiss. Mit einer Kaution, die seine Familie unmöglich aufbringen kann, und unter Bedingungen, die alles andere als menschenwürdig sind, kämpft die Familie um jede Hoffnung auf ein faires Verfahren.

Internationale Aufmerksamkeit und lokaler Beistand

Das österreichische Außenministerium und lokale Rechtsbeistände sind involviert, um Marc zu unterstützen, doch der Prozessbeginn lässt auf sich warten. Mit potenziell 30 Jahren Haft droht ihm eine Zukunft, die niemand seinem schlimmsten Feind wünschen würde. Seine Mutter kämpft einen zweifachen Kampf: Zu Hause, um die notwendigen Mittel für Marcs Unterstützung aufzubringen, und in den Gerichtssälen, für die Gerechtigkeit ihres Sohnes.

Diese tiefgreifende Geschichte eines Wieners, gefangen in einem fremden Rechtssystem, unterstreicht die Komplexität internationaler Beziehungen und die oft unerwarteten Konsequenzen, die aus digitalen Begegnungen resultieren können. Verena D.’s Kampf um ihren Sohn Marc ist ein zeugender Beweis für die Macht der mütterlichen Liebe und die Hoffnung, die selbst in den dunkelsten Zeiten nicht ausgelöscht wird.