Wiener Kirschblüten-Geheimtipps: Hier blüht’s wie in Japan

Der Frühling kommt früher – und mit ihm eine Blütenpracht, die Wien in ein Freiluftkino verwandelt.

Mit dem 20. März hält der Frühling offiziell Einzug – und mit ihm die Kirschblüte, die in diesem Jahr aufgrund ungewöhnlich milder Temperaturen früher als gewohnt erwartet wird. In Japan hat das Bewundern und Feiern der blühenden Kirschbäume sogar einen eigenen Namen: „Hanami“ (japanisches Kirschblütenfest). Traditionell versammeln sich dort Ende März und Anfang April Familien, Freunde und Kollegen zu ausgelassenen Picknicks unter den Blütendächern – ein Fest, das nicht selten auch gesellig-feuchtfröhlich endet.

Wiens beste Spots

Wer diese Tradition in Wien nacherleben oder einfach einen Frühlingsspaziergang im Zeichen der Kirschblüte unternehmen möchte, findet in der Stadt eine Reihe lohnenswerter Orte. Allen voran der Setagayapark in Wien-Döbling: Dieses japanisch geprägte Kleinod gilt als erste Adresse für Kirschblüten-Enthusiasten und kann zur Blütezeit entsprechend gut besucht sein. Auch außerhalb der Saison lohnt sich ein Besuch.

Geöffnet ist der Park vom 1. März bis 31. Oktober – im März täglich von 7 bis 18 Uhr, im April und September von 7 bis 20 Uhr, von Mai bis August von 7 bis 21 Uhr sowie im Oktober von 7 bis 19 Uhr. Zu finden ist er in der Gallmeyergasse 4, 1190 Wien.

Ein weiterer Klassiker ist der Stadtpark, wo sich vor allem die Ecke Stubenbrücke-Weißkirchnerstraße, gegenüber dem Hilton und dem Bahnhof Wien-Mitte, als besonders reizvoller Standort erwiesen hat. Wer abseits der bekannten Pfade sucht: Der Hainburger Weg in Wien-Erdberg gilt als Geheimtipp unter fotografiebegeisterten Stadtstreifern. Inmitten von Gemeindebauten reihen sich dort blühende Kirschbäume aneinander – eine unerwartete Verbindung aus Wiener Wohnbaukultur und japanischem Frühlingscharme, unmittelbar hinter der U3-Station Schlachthausgasse.

Entlang der Donau

Auch entlang der Donau lässt sich die Kirschblüte auf ausgedehnten Spaziergängen erleben. Besonders empfehlenswert ist der Bereich hinter dem Vienna International Center, nicht weit vom Donauturm entfernt. Darüber hinaus zählt die Donauinsel zu den beliebtesten Anlaufstellen – dort findet alljährlich, sofern es die Witterung erlaubt, das japanische Kirschenhainfest statt. Für 2026 ist der Termin auf den 22. April von 13 bis 17 Uhr angesetzt.

Als weiterer Geheimtipp sei der Mexikoplatz in Wien-Leopoldstadt erwähnt: Eine kompakte, aber durchaus sehenswerte Allee mit Kirschbäumen lädt dort zu einem kurzen Fotostopp ein.

Auch die Marillenblüte in der Wachau setzt heuer deutlich früher ein als üblich.