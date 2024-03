Wiener sollen bei Neugestaltung in Brigittenau mithelfen! (BILD)

Die Wallensteinstraße in Brigittenau soll neu gestaltet werden. Das Gebiet zwischen Friedensbrücke und Wallensteinplatz wartet auf frisches Grün und breitere Gehwege, aber bevor die Pläne Realität werden, ist die Meinung der Bevölkerung gefragt.

Um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Vorstellungen der BürgerInnen Berücksichtigung finden, bietet die Bezirksvorstehung mehrere Informationsveranstaltungen aufgrund der Neugestaltung der Wallensteinstraße an. Den Auftakt bildet ein Treffen am 3. April im Amtshaus am Brigittaplatz. Von 13 bis 18 Uhr können sich Interessierte vor Ort aus erster Hand informieren und mit den Verantwortlichen austauschen.

Ideen einbringen: Ihre Stimme zählt

Die TeilnehmerInnen sind eingeladen, ihre Anregungen auf Abstimmkarten zu notieren. Auch eine Bewertung der vorliegenden Entwürfe ist möglich. Die Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) betont die Wichtigkeit der Bürgerbeteiligung: „Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir sie und ihre Vorschläge ernst nehmen.“ Sie ermutigt alle BrigittenauerInnen, ihre Ideen einzubringen und mitzudiskutieren.

Auswertung: Die Stimme des Volkes fließt in die Planung ein

Nach den Veranstaltungen werden die Vorschläge und Anmerkungen gesichtet, sortiert und an die Verkehrskommission weitergeleitet. Es wird deutlich: Die Gestaltung der Wallensteinstraße liegt den Verantwortlichen wie auch den BürgerInnen am Herzen.

Die weiteren Infoveranstaltungen sind vom 4. bis zum 10. April anberaumt und sollen allen die Möglichkeit bieten, sich einzubringen. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind im Amtshaus am Brigittaplatz 10, 2. Stock erhältlich, wo die Treffen im Raum 2.19 stattfinden werden.

Infoveranstaltungen zur Neugestaltung der Wallensteinstraße – 3. April, 13 bis 18 Uhr

– 4. April, 12 bis 20 Uhr

– 5. April, 7.30 bis 13 Uhr

– 8. April, 7.30 bis 13 Uhr

– 9. April, 12 bis 20 Uhr

– 10. April, 7.30 bis 13 Uhr Amtshaus am Brigittaplatz 10

2. Stock

Raum 2.19