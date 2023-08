Wienerin kracht mit Auto gegen Kastenwagen und stirbt

Auf der B10 ereignete sich ein tragischer Vorfall, bei dem ein Personenkraftwagen und ein Lieferwagen frontal kollidierten, nachdem letzterer außer Kontrolle geraten war. Die Fahrerin des PKW, eine 63-jährige Frau, verlor dabei ihr Leben.

Am Dienstag ereignete sich in Bruck an der Leitha ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau aus Wien ums Leben kam. Ein Lieferwagen geriet auf der B10 aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Frontalzusammenstoß

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Personenkraftwagen, der daraufhin gegen einen Baum prallte. Leider konnte für die 63-jährige Fahrerin des PKW jede Hilfe zu spät kommen. Der andere Fahrer erlitt Verletzungen. Bemühungen von Verkehrsteilnehmern

Der 22-jährige Fahrer des Lieferwagens war ungarischer Staatsbürger. Nach der Kollision befreiten Verkehrsteilnehmer die Pkw-Fahrerin gegen 13:30 Uhr aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Fortlaufende Ermittlungen

Trotz dieser Bemühungen erlag die Frau aus Wien-Floridsdorf ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 22-Jährige suchte eigenständig medizinische Hilfe auf. Die Untersuchungen zum genauen Unfallhergang waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gange.