Wir erwarten 36 Grad – danach folgt kräftiges Hagel-Gewitter!

Am Montag trifft die heiße und energiereiche Luft des Tiefs „Unai“ auf den Alpenraum, was das Unwetterpotenzial deutlich erhöht. Es werden kräftige Gewitter erwartet, die Hagel und schwere Sturmböen mit sich bringen können. Am Dienstag zieht das Frontensystem endgültig über das Land, wobei vor allem im Süden erneut schwere Gewitter auftreten können. Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter schließlich und die Temperaturen gehen deutlich zurück.

Zu Beginn des Montags scheint im Großteil des Landes noch die Sonne, nur im äußersten Westen und Norden nehmen die Wolken zu und es zeigen sich erste Schauer. Im Tagesverlauf weiten sich Schauer und Gewitter auf große Teile des Landes aus. Besonders im Streifen vom Tiroler Unterland entlang des Alpenhauptkamms bis ins Mittel- und Nordburgenland besteht am Nachmittag die Möglichkeit für schwere Gewitter mit großem Hagel und schweren Sturmböen. Lokal könnten sogar orkanartige Böen auftreten. Die Unwettergefahr steigt in den Abendstunden und in der Nacht vor allem im Süden und Südosten deutlich an.

Sonne und Regenschauer

Am Dienstagmorgen ziehen vor allem entlang der Nordalpen Regenschauer durch. Abseits der Alpen und im Süden sind sonnige Phasen möglich, allerdings breiten sich ab Mittag erneut Schauer und Gewitter auf weite Landesteile aus. Im Süden fallen die Gewitter dabei besonders heftig aus.

Die Wetterlage beruhigt sich zur Wochenmitte hin schließlich etwas. Der Mittwoch ist an der Alpennordseite und im Osten durch einige Regenschauer und bewölktes Wetter gekennzeichnet. In Osttirol und Oberkärnten trumpft hingegen die Sonne. Mit Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad ist es deutlich kühler als in den letzten Tagen.

Der Donnerstag bringt im Norden und Osten weiterhin viele Wolken und vereinzelt Regenschauer, während von Vorarlberg bis Kärnten die Sonne überwiegt. Mit Höchstwerten zwischen 19 und 27 Grad setzt sich der leicht abkühlende Trend fort.