Tragisches Unglück: Einjähriger leblos im Pool geborgen

Ein tragisches Ereignis hat sich in Klagenfurt ereignet, bei dem ein Kleinkind in lebensbedrohlicher Situation aus dem Wasser gerettet werden musste. Nach einer sofortigen Reanimation am Unglücksort wurde das Kind mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

In Klagenfurt kam es zu einem beängstigenden Vorfall, bei dem ein lebloses Kleinkind im Wasser treibend aufgefunden wurde. Die dramatische Rettungsaktion wurde laut Polizei von der 32-jährigen Mutter des Kindes eingeleitet, die ihr einjähriges Kind in der misslichen Lage entdeckte und sofort aus dem Wasser zog.

Reanimation

Unverzüglich wurden vor Ort Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, um das leblose Kind wiederzubeleben. Nachdem die Ersthilfe-Maßnahmen erfolgreich durchgeführt wurden, wurde das Kind umgehend mittels eines Rettungshubschraubers ins nahegelegene Klinikum Klagenfurt transportiert. Dort wird es weiter medizinisch versorgt und überwacht.

Die Ermittlungen und Untersuchungen zum genauen Hergang des Vorfalls sind aktuell noch im Gange.