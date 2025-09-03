Wird SIE die neue Trainerin von Novak Đoković?

Novak Đoković steht im Halbfinale der US Open. Der serbische Tennis-Star setzte sich gegen den Amerikaner Taylor Fritz durch und trifft nun auf Carlos Alcaraz. Trotz kleinerer Schwierigkeiten im dritten Durchgang behielt Đoković letztlich souverän die Oberhand und gewann mit 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Nach seinem Erfolg im Arthur-Ashe-Stadion in New York teilte Djokovic seine ersten Eindrücke. Bei der anschließenden Pressekonferenz zeigte er sich zwar glücklich über den Sieg, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich seiner körperlichen Verfassung vor dem Halbfinalduell gegen Alcaraz. Zudem kamen Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit mit einem neuen Trainer auf – in jüngster Zeit wurde insbesondere Monica Seles als potenzielle Trainerin gehandelt.

⇢ Djokovic lässt Bombe platzen – Tennis-Legende als neue Trainerin?



Taylor Fritz hatte nach seinem Ausscheiden wenig Grund zur Freude. Djokovic lieferte sich während der Partie eine Auseinandersetzung mit dem New Yorker Publikum.

Neue Trainerin?

Nach dem Match widmete er seiner Tochter Tara, die ihren achten Geburtstag feierte, eine besondere Tanzchoreografie und teilte den Moment auch in den sozialen Medien. „Für Tara. Wenn du rausgehst, wenn es am schwersten ist, und gewinnst“, schrieb Đoković. Besonders auffällig war ein Kommentar von Monica Seles, die unter dem Beitrag „Bravo“ schrieb.

In den vergangenen Wochen gab es Spekulationen, dass Seles möglicherweise die neue Trainerin von Đoković werden könnte.