Wizz Air‑Boom! Flughafen Tuzla erlebt Luftfahrt‑Comeback

Neue Routen, mehr Reisende, wachsende Hoffnung: Der Flughafen Tuzla erlebt einen bemerkenswerten Neustart – mit einem starken Partner im Rücken.

Nach einem schwierigen Jahr meldet der Flughafen Tuzla wieder Aufwind: Im Jänner nutzten 34.989 Passagiere den Flughafen – ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat, als lediglich 19.171 Reisende gezählt worden waren. Als wesentlicher Treiber dieser Erholung gilt die Wiedereröffnung der Wizz-Air-Basis in Tuzla gegen Ende des vergangenen Jahres.

Bereits im Dezember hatte sich die positive Entwicklung abgezeichnet, als 31.888 Passagiere den Flughafen frequentierten. Wie das Portal BiznisInfo.ba berichtet, ist mit einem weiteren Anstieg der Passagierzahlen zu rechnen, sobald die neu angekündigten Wizz-Air-Verbindungen in den kommenden Monaten in Betrieb gehen.

⇢ Nach 13 Jahren Pause: Diese beiden Airlines bieten Flüge nach Dubrovnik an



Neue Wizz-Air-Routen

Mit der reaktivierten Basis fliegt Wizz Air von Tuzla aus künftig insgesamt 13 europäische Destinationen an – darunter zehn Routen, die schrittweise ab Dezember des Vorjahres sowie ab März dieses Jahres eingeführt wurden. Zu den neuen Direktverbindungen zählen Malmö, Köln, Maastricht und Hamburg, die bereits seit dem Vorjahr bedient werden.

Köln gilt dabei als besonders bedeutsame Verbindung für die bosnisch-herzegowinische Diaspora in Deutschland. Ab März stehen Reisenden zudem Flüge nach Berlin, Frankfurt-Hahn, Paris-Beauvais, Göteborg-Landvetter, Bratislava und Larnaka zur Verfügung.

Rückstand zu 2023

Trotz der erfreulichen Entwicklung bleibt der Flughafen noch hinter früheren Spitzenwerten zurück.

Im Jänner 2023 wurden noch 58.304 Passagiere verzeichnet.