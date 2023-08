Wochenende startet mit 33 Grad und bringt Gewitter

Das Hochdruckgebiet NIVES beherrscht zwar noch den Alpenraum, doch die Temperaturen, die trotz Sonnenschein ein hochsommerliches Niveau erreichen, könnten bald ein Ende haben.

Die Wetterprognosen für die kommenden Tage versprechen eine Mischung aus Sonne, Schauern und Gewittern. Der Freitag startet in den meisten Regionen trocken und freundlich, doch am Nachmittag muss verbreitet mit einigen kräftigen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben mit 28 bis 36 Grad hochsommerlich und schwül.

Am Samstag ziehen nördlich der Alpen ausgedehnte Wolkenfelder durch, und auch hier sind Schauer und teils kräftige Gewitter zu erwarten. Im Süden und Südosten bleibt es überwiegend freundlich, doch auch hier könnte ein kräftiges Gewitter aufziehen.

Der Sonntag beginnt in den westlichen und nördlichen Regionen mit Wolken und Schauern, während in Unterkärnten und im östlichen Flachland noch die Sonne scheint. Am Nachmittag sind aber auch hier Schauer und Gewitter möglich.

Der Montag verläuft oft trüb und nass, vor allem in der Westhälfte. Hier beginnt der Tag mit schauerartigem und teils kräftigem Regen, der sich nur langsam nach Osten ausbreitet. Im äußersten Osten und Südosten könnte es bis zum Abend trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 27 Grad.