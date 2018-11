Wohnungen in Wien sollen künftig billiger werden

Kurz besucht KFOR und unterstützt Interpol-Aufnahme des Kosovo (FOTOS & VIDEO)

Nachdem der Bundeskanzler gestern in Belgrad den ungelösten Kosovo-Konflikt und die Annäherung Serbiens an die EU mit seinem Amtskollegen Aleksandar Vučić und der Ministerpräsidentin Ana Brnabić diskutierte (KOSMO berichtete), so steht heute ein Besuch der kosovarischen Hauptstadt Prishtina an.