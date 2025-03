Wurstsemmel-Einsatz: Husky-Rettung im U-Bahn-Tunnel (VIDEO)

Ein Husky irrte durch den U2-Tunnel in Wien und löste einen Einsatz der Wiener Linien aus. Mit Wurstsemmel und Ruhe wurde die Hündin gerettet.

Am Abend des 25. März kam es zu einem bemerkenswerten Zwischenfall in einem U-Bahn-Tunnel der Linie U2 in Wien. Eine fünfjährige Husky-Hündin namens Elisa hatte sich von ihrer Besitzerin entfernt und irrte gegen 20.30 Uhr panisch durch den Tunnel. Ein aufmerksamer U-Bahn-Fahrer entdeckte die verängstigte Hündin und reagierte sofort, indem er die Notrufkette aktivierte.

Hilfe für Elisa

Schnell wurden die Wiener Linien tätig: Ein Funkwagenteam wurde entsandt, und die Energieleitstelle schaltete den Strom im betroffenen Bereich ab, um die Sicherheit im Tunnel zu gewährleisten. Stefan Nikic, der im Störungs- und Einsatzmanagement der Wiener Linien arbeitet, teilte den Vorfall auf „LinkedIn“. Zusammen mit einem Kollegen gelang es ihm, die misstrauische Hündin mit ruhigen Worten und einer Wurstsemmel zur nächsten Station zu locken.

⇢ Chaos am Schottentor: Autofahrer sorgt für Tumult an Haltestelle



#Wien #ÖffiLiebe #Rettung #hopecore ♬ Originalton – Wiener Linien @wiener_linien 🐾 Dürfen wir vorstellen? Das ist Elisa, eine 5-jährige Husky-Hündin, die dank des großartigen Einsatzes unseres aufmerksamen U-Bahn-Fahrers, unserer Leitstelle und besonders unserer Kollegen Stefan und Robert aus dem U2-Tunnel gerettet wurde. 🐶🚇 Die beiden waren mit dem Funkwagen schnell vor Ort und konnten die verängstigte Hündin mit viel Feingefühl, beruhigenden Worten und einer Wurstsemmel als Gamechanger sicher zurück zur Station bringen. Wenig später lag sie – auch dank der Hundestaffel der Polizei Wien – wieder glücklich in den Armen ihrer Besitzerin. 🤗 Diese Geschichte zeigt, wie viel Aufmerksamkeit, schnelles Handeln und ein bisschen Kreativität bewirken können – danke an alle Beteiligten! 🙏🐕‍🦺 📣 Ganz wichtig: Bitte passt auf eure Vierbeiner auf! #WienerLinien

In einem gesicherten Raum angekommen, warteten die Mitarbeiter auf die Hundestaffel der Polizei. Mithilfe eines Chiplesers konnte die Besitzerin von Elisa schnell ermittelt werden. Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung, stets auf seine Haustiere zu achten.

Die Wiener Linien warnten: „Auch wenn es dieses Mal gut ausgegangen ist, können solche Situationen gefährlich werden.“ Sie appellierten an die Fahrgäste, ihre Hunde stets an der Leine und mit Maulkorb in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitzunehmen.