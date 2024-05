Zlatan Ibrahimovic: „Meine Frau macht den Haushalt, obwohl wir Millionäre sind!“

Weniger Glanz, mehr Familienwerte: Zlatan Ibrahimovic, der ehemalige schwedische Fußballstar und jetzige Berater sowie Teilinhaber des AC Mailand, enthüllt in einem Interview, dass der Alltag seiner Familie weit entfernt von dem stereotypen Luxusleben ist.

Im Gespräch mit dem schwedischen Podcast „ABTalks“ offenbart Ibrahimovic, wie er die Herausforderungen des Lebens nach seiner aktiven Karriere mit der Unterstützung seiner Frau Helena Seger meistert. Helena, die selbst eine erfolgreiche Karriere als Model aufgegeben hat, stand dem Sportler stets zur Seite. „Sie erinnerte mich daran, wer für mich da war, bevor ich angefangen habe, für die Familie zu sorgen. Sie hat ihre Karriere für mich aufgegeben“, reflektiert Zlatan dankbar über den Rat seiner Partnerin.

Der ehemalige Stürmer betont, dass es wichtig sei, einen Ausgleich in der Beziehung zu finden – ein Gleichgewicht, das sich auch in den alltäglichen Pflichten widerspiegelt. Trotz des Reichtums und der öffentlichen Aufmerksamkeit führen Zlatan und seine Frau ein bodenständiges Leben. „Viele denken vielleicht, wir würden verschwenderisch leben, aber in Wirklichkeit übernimmt sie das Kochen und Waschen. Die einzige Unterstützung, die wir haben, ist eine Reinigungskraft“, stellt Ibrahimovic klar.

Erziehung mit Bodenhaftung

Die beiden Söhne des Paares, Maximilian (2006) und Vincent (2008), wurden fernab jeglicher Extravaganzen erzogen. Ibrahimovic schildert, wie die Erziehung seiner Kinder darauf ausgerichtet war, ihnen ein normales und bescheidenes Leben zu ermöglichen. „Ich habe sie zur Schule gefahren und war nach dem Training genauso für sie da, wie es in jeder normalen Familie der Fall wäre. Unsere Kinder fuhren mit dem Fahrrad zur Schule, im Gegensatz zu anderen, die Babysitter oder Fahrer hatten“, erklärt der Schwede die familiäre Philosophie.

Obwohl sich Ibrahimovic vom Profifußball zurückgezogen hat, wird er sein offizielles Abschiedsspiel im Trikot Schwedens in einem Freundschaftsspiel gegen Serbien am 8. Juni in Stockholm bestreiten. Dies wird zugleich die letzte Probe für die serbische Mannschaft sein, bevor sie sich auf die Weltmeisterschaft in Deutschland vorbereitet.

Über die Partnerin des Fußballstars ist wenig bekannt. Helena Seger, elf Jahre älter als Zlatan, hat es stets vorgezogen, sich vom Medienrummel fernzuhalten. Die beiden lernten sich 2002 kennen, als Zlatan 21 und Helena 32 Jahre alt war. „Ich war unabhängig, hatte bereits ein Vermögen und eine Karriere; ich brauchte keinen Fußballspieler, um mich zu ernähren. Er war nicht mein Typ. Aber nachdem ich ihn auf einem Parkplatz in Malmö angesprochen hatte, weil er meinen Mercedes mit seinem Ferrari zugeparkt hatte, begann alles. Es war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Helena.

Stabilität trotz Herausforderungen

Trotz aller Herausforderungen, denen sie begegnet sind – einschließlich der Gerüchte über eine Affäre Ibrahimovics mit der Fernsehmoderatorin Diletta Leotta – hat das Paar gemeinsam Beständigkeit bewiesen. Promotionsaufnahmen, an denen sie zusammengewirkt haben, und Spekulationen über gemeinsam verbrachte Zeit in Mailand am Silvesterabend 2021 sorgten für Aufsehen. Diletta Leotta, die mittlerweile ein Kind mit dem Fußballtorwart Loris Karius hat, beklagte später, dass die Presseberichte ihr Leben zur Hölle gemacht hätten und dass sie den Medien für die Verbreitung solcher Geschichten niemals vergeben würde.