Zollkontrolle entlarvt: Halbe Tonne Sudzuk zwischen Koffern versteckt

Versteckt zwischen Koffern und Taschen: Zollbeamte entdeckten in einem Bus eine halbe Tonne Rohwurst und handgefertigte Festkleider im Wert von 15.000 Euro.

Zollkontrolle bei Vranje

Bei einer Tiefenkontrolle nahe Vranje (Serbien) haben Fahnder der Schmuggelbekämpfung einen beachtlichen Fund gemacht. Die Zollbeamten entdeckten im Gepäckraum eines kontrollierten Busses insgesamt 14 Taschen mit rund 500 Kilogramm Sudzuk (traditionelle Rohwurst) sowie zwei Säcke voller handgefertigter Festkleider.

Die verdächtige Fracht kam zum Vorschein, nachdem die Passagiere ihre persönlichen Gepäckstücke für eine genauere Inspektion aus dem Fahrzeug holen mussten. Für die entdeckten Waren konnten keinerlei Begleitdokumente vorgelegt werden.

Beschlagnahmte Schmuggelware

Das zuständige Gericht ordnete die dauerhafte Beschlagnahme der Schmuggelware an, deren Wert auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird. Während die Kleider zur weiteren Bearbeitung an das Zollamt Niš weitergeleitet wurden, übergaben die Beamten die Fleischwaren der Veterinärinspektion zur fachgerechten Vernichtung.

Der verantwortliche Busfahrer wurde mit einer Geldstrafe belegt. Die serbischen Zollbehörden führen derartige Kontrollen regelmäßig durch, um den Schmuggel von nicht deklarierten Waren über die Grenze zu verhindern.