Zu sexy: Wegen Outfit aus Flugzeug geworfen! (VIDEOS)

Ein Vorfall an Bord eines Spirit Airlines-Fluges von Orlando nach New Orleans sorgte kürzlich für Aufsehen und Diskussionen über Kleiderordnungen bei Fluggesellschaften. Die beiden Freundinnen Tara Kehidi und Teresa Araujo wurden aus dem Flugzeug gebeten, nachdem sie mit bauchfreien Oberteilen gegen den Dresscode der Airline verstoßen hatten.

Unangemessene Kleidung führt zur Eskalation

Wie die betroffenen Frauen berichteten, zogen sie auf ihren Plätzen im Flugzeug ihre Pullover aus. Daraufhin wurden sie von einem Flugbegleiter auf die Vorschriften zur Kleiderordnung hingewiesen und aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen. Ihr Angebot, die Pullover wieder anzuziehen, blieb erfolglos. Eine junge Mutter, die sich aus Solidarität für die Frauen einsetzte und ebenfalls ihren Pullover auszog, musste daraufhin ebenfalls zusammen mit ihrem Kind das Flugzeug verlassen.

Untersuchungen durch die Fluggesellschaft

Spirit Airlines bestätigte den Vorfall und kündigte an, die Angelegenheit zu untersuchen. Dabei sollen die genauen Umstände geklärt werden, warum die Kleiderordnung eine solche Reaktion hervorrief. Die Airline steht im Kontakt mit den betroffenen Passagieren. Glücklicherweise gelang es Tara und Teresa, noch am selben Tag einen alternativen Flug nach New Orleans zu buchen.