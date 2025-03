Zvezde Granda-Sänger tödlich verunglückt!

Ein tragischer Unfall nahm dem Sänger Predrag Bosnjak das Leben. Der beliebte „Zvezde Granda“-Star hinterlässt eine trauernde Fangemeinde.

Der tragische Tod von Predrag Bosnjak, einem bekannten Sänger aus der serbischen Castingshow „Zvezde Granda“, hat eine Welle der Trauer ausgelöst. Der aus Subotica stammende Künstler, der hauptberuflich als Elektrotechniker tätig war, fand seine wahre Erfüllung in der Musik. Seine Teilnahme an der achten Staffel von „Zvezde Granda“ machte ihn als talentierten Volksliedinterpret, insbesondere von Sasa Matic, bekannt. In dieser Staffel erreichte er das Superfinale, das Mirza Selimovic gewann, und belegte den achten Platz. Andere Finalisten waren Ljubomir Perucica, Ajsa Kapetanovic, Milos Vujanovic und Marko Gacic. Nach der Show erhielt er von „Grand produkcija“ das Lied „Zadrži me da ne padnem“, was ihm weitere Türen in der Musikszene öffnete.

Musikalische Laufbahn

Bosnjak setzte seine musikalische Laufbahn erfolgreich fort, indem er in verschiedenen Regionen auftrat, bevor er sich in seiner Heimatstadt Subotica niederließ, wo er mit einer Band arbeitete. Vor drei Jahren trat er in der Show „Nikad nije kasno“ auf und erzählte, dass er weiterhin seiner Leidenschaft nachging und vor allem im Ausland sowie in ganz Serbien auftrat, jedoch selten in Subotica. 2018 veröffentlichte er das Lied „Tornado“ im Grand Fernsehen.

Sein Leben endete abrupt durch einen Motorradunfall in der Nähe von Subotica. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag gegen 16:30 Uhr, und er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Die Nachricht von seinem Tod hinterließ seine Kollegen aus der Unterhaltungsbranche und seine zahlreichen Fans, die ihn seit seinen Anfängen begleiteten, in tiefer Trauer.

In den sozialen Medien verabschiedeten sich viele mit emotionalen Botschaften und Erinnerungsfotos von ihm.