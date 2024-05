Zwei Frauen tragen dasselbe Baby aus

In einer beispiellosen medizinischen Prozedur haben die Spanierinnen Estefanija (30) und Azahara (27) einen gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht – ein Novum in Europa und eine medizinische Sensation, die zeigt, wie Fortschritt und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können.

Der kleine Derek Eloj aus Palma de Mallorca , geboren am 30. Oktober, ist das erste Kind in Europa, das von zwei Müttern ausgetragen wurde – dank einer innovativen Fruchtbarkeitsmethode namens INVOcell.

Zwei Mutter, ein Baby

Der Prozess begann im März, als die beiden Frauen sich an eine Klinik für Fruchtbarkeitsbehandlungen wandten. Eine Kapsel, die Eizellen und Samen enthielt, wurde zunächst in Estefanijas Vagina eingeführt. Dort blieb das kleine Labor für fünf Tage, eine Zeitspanne, die es den Spermien ermöglichte, die Eizellen auf natürliche Weise zu befruchten.

Nach der Entnahme wurden die entstandenen Embryonen sorgfältig untersucht und die aussichtsreichsten ausgewählt. Diese wurden daraufhin in Azaharas Gebärmutter überführt, wo sie die üblichen neun Monate verbrachten, bis Derek das Licht der Welt erblickte – ein gesunder Junge mit einem Startgewicht von etwas mehr als 3,3 Kilogramm.

Doktor Eduardo Castro, ein Experte des Teams, das diesen besonderen Weg zur Elternschaft ermöglichte, erläuterte die Einzigartigkeit der Methode: „Die Neuheit des Prozesses besteht darin, dass beide den Embryo tragen und so lange teilen können, wie es nötig ist.“ Dabei ist zu beachten, dass die gesamten Kosten für Behandlung und Medikamente sich auf über 5.000 Euro beliefen.

Symbol der Verbundenheit

Derek ist nicht nur ein Symbol der Verbundenheit zwischen seinen Müttern, sondern auch ein lebendes Beispiel für die Fortschritte in der reproduktiven Medizin. Denn es ist erst das zweite Mal weltweit, dass ein Kind durch INVOcell auf diese Weise geboren wurde – eine Methode, die zuvor nur einem Paar in Texas (USA) im Jahr 2018 die gemeinsame Austragung ihres Sohnes Stetson ermöglichte.

Durch diese bahnbrechende Methode wird das Konzept der Mutterschaft neu definiert, und sie schenkt Paaren, die von eigenen Kindern träumen, neue Hoffnung. Derek und seine beiden Mütter sind damit lebende Beweise dafür, dass die Wissenschaft in der Lage ist, die tiefsten menschlichen Wünsche zu unterstützen und zu verwirklichen.