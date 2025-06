Zwei Jahre Stau-Hölle vorbei – Pünktlich zum Ferienstart rollt der Süden wieder

Nach zwei Jahren Stau und Blockabfertigungen atmen Reisende auf: Die Bauarbeiten am A10-Tunnel bei Golling enden pünktlich zum Ferienstart – mit beeindruckenden Zahlen.

Mit dem Beginn der Sommerferien in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland sowie in Teilen Deutschlands endet pünktlich zum Freitag auch eine der größten Verkehrsbehinderungen für Reisende Richtung Süden. Die langwierigen Bauarbeiten am A10-Tunnel bei Golling werden endgültig abgeschlossen. Zwar stehen noch Sanierungsarbeiten an Fahrbahnen, Brücken und ASFINAG-Betriebsgebäuden aus, diese erfolgen jedoch bei durchgehend zweispuriger Verkehrsführung.

Der Autobahnbetreiber investierte in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 250 Millionen Euro in dieses umfangreiche Bauprojekt. Das zentrale Element – der Tunnel selbst – ist bereits seit Ende Mai fertiggestellt. Nach umfassenden Sicherheitsüberprüfungen und Brandschutzübungen erfolgt nun um 8 Uhr die behördliche Freigabe.

Massive Verkehrseinschränkungen

Die Verkehrseinschränkungen auf nur einen Fahrstreifen hatten massive Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und sorgten besonders bei Berufspendlern für erhebliche Zeitverluste. Die Bewältigung des Verkehrsaufkommens erforderte regelmäßige Blockabfertigungen. In den Verkehrsmeldungen war dieser Engpass daher ein ständiges Thema.

Während der Bauphase wurden die Tunnelröhren wechselweise gesperrt und der Verkehr im Gegenverkehr geführt. Viele Reisende wichen in dieser Zeit auf alternative Routen wie die Felbertauernstraße oder die Pyhrnautobahn aus, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf diesen Strecken führte.

Technische Meisterleistung

Laut den „Salzburger Nachrichten“ verlegten rund 300 Arbeiter in den Tunnelröhren etwa tausend Kilometer Kabel und installierten 2.500 LED-Leuchten. Zudem wurden 400 Kameras und ebenso viele Mikrofone eingebaut, wobei letztere sogar in der Lage sind, Notrufe zu erkennen.

Die tatsächlichen Projektkosten belaufen sich nach aktuellen Angaben auf etwa 265 Millionen Euro und liegen damit etwas über den ursprünglichen Planungen. Im Mittelpunkt der Sanierung stand neben der Tunnelerneuerung vor allem die komplette Modernisierung der Sicherheitstechnik, die nun den höchsten europäischen Standards entspricht.

Die Fertigstellung der Großbaustelle wird ab 15 Uhr von der Autobahnmeisterei und später auch in der Gemeinde Golling mit entsprechenden Feierlichkeiten gewürdigt.

