Leiche in Donau gefunden: Rettungsversuch des Freundes endet tragisch

Dramatische Szenen an der Donau: Trotz verzweifelter Rettungsversuche ihres Partners versank eine junge Frau im Fluss. Nun wurde eine Leiche geborgen.

Am Mittwoch wurde eine weibliche Leiche aus der Donau bei Klosterneuburg im Bezirk Tulln geborgen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Obduktion an, um die Identität der Verstorbenen festzustellen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es besteht der Verdacht, dass es sich um eine 27-jährige Frau handeln könnte, die am vergangenen Samstag beim Baden mit Freunden an der Rollfähre (schwimmende Plattform zur Flussüberquerung) im Fluss versunken war.

Die junge Frau hatte sich am Samstagnachmittag nahe dem Uferhaus und der Anlegestelle der Rollfähre auf der Klosterneuburger Seite zur Abkühlung in die Donau begeben. Vermutlich erlitt sie dabei einen medizinischen Notfall, der mit ihrer neurologischen Vorerkrankung in Zusammenhang stehen könnte. Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Zahlreiche Menschen – darunter Passanten, andere Badegäste und Besucher des Uferhauses – wurden Zeugen des Unglücks, ebenso ihr Lebensgefährte, der zunächst am Ufer geblieben war.

Rettungsversuch scheiterte

Der Partner der Verunglückten eilte sofort zu Hilfe und sprang ins Wasser. Obwohl er die 27-Jährige kurzzeitig greifen konnte, gelang es ihm nicht, sie festzuhalten. Eine umfangreiche Suchaktion mit Tauchern musste am Sonntagnachmittag ohne Erfolg abgebrochen werden.

Großer Einsatz

An dem Rettungseinsatz beteiligten sich neben der Wasserrettung Tulln auch die Feuerwehren aus Korneuburg, Klosterneuburg-Kritzendorf, Klosterneuburg-Höflein, Klosterneuburg und Langenzersdorf. Zudem waren das Rote Kreuz Klosterneuburg und Korneuburg, der Wiener Rettungshubschrauber Christophorus 9 mit Tauchern der Berufsfeuerwehr Wien, das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes Tulln, die Polizei sowie das AkutTeam Niederösterreich im Einsatz.

Fund am Mittwochvormittag

Die Bergung der Leiche erfolgte durch die Feuerwehr Klosterneuburg, nachdem die verstorbene Person am Mittwoch kurz vor 10:00 Uhr in der Donau entdeckt worden war. Die Identität der Toten ist noch nicht offiziell bestätigt, es besteht jedoch der Verdacht, dass es sich um die seit Samstag vermisste 27-Jährige handelt. Die endgültige Identifizierung erfolgt nun im Rahmen der angeordneten Obduktion.

📍 Ort des Geschehens