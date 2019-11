Zwei kroatische Ferienunterkünfte an Europas Spitze (FOTOS)

Gleich zwei Ferienunterkünfte in Kroatien gingen 2019 als Gewinner der „Best European Holiday Home Awards“ hervor, bei denen die schönsten Feriendomizile Europas gekürt werden.

Organisiert von der „European Holiday Home Association“ werden jährlich europaweit atemberaubende Miethäuser unter die Lupe genommen. 2019 ging der Preis in gleich zwei Kategorien an kroatische Unterkünfte.

Das Ferienhaus „Cakovec-Dragoslavec“ auf einem kleinen Hügel in der Gespanschaft Međimurje an der Grenze zu Slowenien und Ungarn belegte den ersten Platz in der Kategorie „Bestes Familienfreundliches Ferienhaus“.

Das Haus verfügt über eine überdachte Terrasse neben einem großen Pool mit Blick auf die umliegenden Hügel und die unberührte Natur und begeistert mit einem Wellnessbereich samt Sauna und Whirlpool und einer Hydromassage-Badewanne.

