Zwei Messerattacken in Favoriten: Mehrere Verletzte

Gewalttaten erschüttern Wien-Favoriten: Innerhalb kurzer Zeit wurden mehrere Männer Opfer von Messerattacken durch unbekannte Täter. Die Opfer erlitten teils schwere Schnitt- und Stichverletzungen an Armen und Oberkörper.

In der Buchengasse wurde ein 30-jähriger sowie ein 24-jähriger Mann durch zwei derzeit noch unbekannte Täter durch ein Messer verletzt. Hierbei sei das 30-jährige Opfer durch eine Schnittverletzung am Ellenbogen verletzt worden. Das 24-jährige Opfer wurde durch mehrere Schnitt- und Stichverletzungen am rechten Oberarm verletzt. In weiterer Folge sollen die Täter in unbekannte Richtung geflohen sein. Eine Sofortfahndung verlief negativ.

Beide Opfer wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in Spitäler gebracht. Die Ermittlungen laufen.

Motiv unbekannt

Ebenfalls in Wien-Favoriten (Viktor-Adler-Markt) wurde ein 27-jähriger Mann durch einen unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Hierbei wurde das Opfer durch Schnitt- und Stichverletzungen am Unterarm verletzt. In weiterer Folge sei der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflohen. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos. Ein Motiv sei derzeit nicht bekannt.

Der 27-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen laufen.