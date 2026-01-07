Zwei Monate ohne S80: ÖBB legt wichtige Pendlerstrecke lahm

Wichtige Wiener Verkehrsader wird teilweise unterbrochen: Die S80 fällt Anfang 2026 wochentags tagsüber aus. Pendler müssen auf Alternativen umsteigen.

Von Jänner bis Februar 2026 müssen Fahrgäste der Schnellbahnlinie S80 mit Einschränkungen rechnen. Die ÖBB führen zwischen 12. Jänner und 27. Februar umfassende Sanierungs- und Erhaltungsarbeiten an den Donaubrücken sowie weiteren Streckenabschnitten zwischen Wien-Hauptbahnhof und Wien-Aspern Nord durch. Um die Beeinträchtigungen zu minimieren, bleibt der Frühverkehr unberührt. Zudem werden ÖBB-Tickets auf bestimmten U-Bahn- und Buslinien der Wiener Linien anerkannt.

Die Einschränkungen betreffen konkret den Zeitraum zwischen 10:00 und 19:00 Uhr an Werktagen, in dem die S80 nicht verkehren wird. Frühverbindungen sowie der komplette Wochenendverkehr der S80 bleiben von den Baumaßnahmen unberührt. Fahrgäste der Linien R81 und REX8 können ihre gewohnten Verbindungen weiterhin nutzen.

Zentrale Verkehrsachse

Die S80 stellt eine zentrale Verkehrsachse im Wiener Schnellbahnnetz dar. Sie verbindet die westlichen Bezirke Wien-Penzing, Wien-Hietzing und Wien-Meidling mit den zentrumsnahen Bezirken Wien-Margareten, Wien-Wieden und Wien-Favoriten sowie den östlichen Bezirken Wien-Simmering, Wien-Leopoldstadt und Wien-Donaustadt. An ihren Haltestellen ermöglicht sie Umstiege zu allen U-Bahn-Linien, zu Zügen der West- und Südstrecke, der Ostbahn, der Marchegger Ostbahn und der Laaer Ostbahn sowie zu zahlreichen Straßenbahn-, Stadt- und Regionalbuslinien.

Langfristige Sicherheit

Mit den geplanten Ausbau- und Sanierungsarbeiten will die Bahn langfristig die Leistungsfähigkeit und Sicherheit dieser wichtigen Schnellbahnverbindung gewährleisten und für stabile Betriebsqualität im Wiener Schnellbahnnetz sorgen. Die ÖBB bitten betroffene Fahrgäste um Verständnis und empfehlen, sich vor Fahrtantritt auf oebb.at/baustellen oder in der Fahrplanauskunft SCOTTY zu informieren.