Unfall

Schockmoment am Morgen: Bub (6) fällt vor Augen des Zeugen aus Fenster

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Dramatische Szenen in Wien: Ein Passant alarmierte noch die Rettung, doch während des Notrufs stürzte ein sechsjähriger Bub aus dem ersten Stock.

Ein sechsjähriger Bub ist am Dienstagmorgen aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr, als das Kind aus einem Fenster im ersten Stock fiel. Ein aufmerksamer Passant hatte den Jungen zuvor am Gangfenster bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Während des laufenden Notrufs kam es dann zum Sturz.

Medizinische Versorgung

Nach dem Unfall wies der Sechsjährige äußerlich erkennbare Verletzungen in Form von Prellungen und Abschürfungen auf. Sanitäter der Berufsrettung Wien leisteten vor Ort Erste Hilfe.

Anschließend wurde der verletzte Bub zur weiteren medizinischen Abklärung in den Schockraum eines Wiener Krankenhauses transportiert.

KO KOSMO-Redaktion
