Doppelt erwischt: Bekiffter Teenie trotzt Polizei und setzt sich wieder ans Steuer

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land geriet am Dreikönigstag in Ansfelden (Oberösterreich) erneut ins Visier der Polizei. Der junge Mann wurde unter Verdacht des Drogenkonsums am Steuer angehalten – nur wenige Stunden nachdem er bereits auf der Polizeiinspektion einvernommen worden war.

Während einer routinemäßigen Dämmerungsstreife am 6. Jänner erkannten Beamte ein Fahrzeug wieder, das ihnen bereits von einer früheren Suchtgiftkontrolle bekannt war.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass es sich beim Fahrer um denselben 18-Jährigen handelte, mit dem sie erst am Nachmittag eine Beschuldigtenvernehmung wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz durchgeführt hatten. Schon bei dieser ersten Begegnung hatte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf THC gezeigt.

Erneute Kontrolle

Die abendliche Kontrolle förderte laut Exekutive erneut Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung zutage, wobei der Verdächtige eine klinische Untersuchung verweigert haben soll. Der junge Mann händigte den Beamten vermutlich zwei Klemmsäckchen mit Cannabiskraut aus.

Weitere Verstöße

Die Kontrolle brachte weitere Verstöße ans Licht: Der 18-Jährige verfügte über keine gültige Lenkberechtigung, da ihm diese bereits aufgrund von Suchtmittelkonsum entzogen worden war. Zusätzlich wies sein Fahrzeug eine abgelaufene Begutachtungsplakette auf.

Die Einsatzkräfte zogen die Fahrzeugschlüssel ein und untersagten die Weiterfahrt. Auch die Beifahrerin soll den Beamten ein Klemmsäckchen mit Cannabiskraut übergeben haben. Gegen beide Personen wurden Anzeigen erstattet.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.