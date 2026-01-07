Polizei stoppt serbisches Raser-Duo bei Straßenrennen – Führerschein weg

Mit 106 km/h durch die Stadt: Eine nächtliche Verfolgungsjagd endete für zwei junge Serben mit dem sofortigen Verlust ihrer Führerscheine und Fahrzeugpapiere.

In der Nacht zum Mittwoch entdeckte eine Polizeistreife gegen 01:05 Uhr in der Dörrstraße zwei Fahrzeuge, die mit auffallend überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten dabei fest, dass die Autos mit 106 km/h durch das Stadtgebiet rasten – mehr als doppelt so schnell wie die dort erlaubten 50 km/h.

Führerscheinentzug vor Ort

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, beide Fahrzeuge anzuhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den Fahrern um zwei 24-jährige Serben handelte, die beide noch im Probeführerschein-Status waren.

Die Polizisten zogen umgehend die Führerscheine, Kennzeichentafeln und Zulassungsscheine ein. Gegen die Raser wurden weitere behördliche Maßnahmen eingeleitet.