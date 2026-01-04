Mit Pistole durch die Nacht: 22-Jähriger jagte Autofahrer durch Wien

Mit einer Schreckschusspistole jagte ein 22-Jähriger andere Autofahrer durch Wien. Die nächtliche Verfolgungsjagd endete erst durch Polizeiintervention am Hernalser Gürtel.

In der Nacht zum 4. Jänner eskalierte eine Situation am Margaretengürtel in Wien, als ein Autofahrer gegen 01.30 Uhr plötzlich aggressives Verhalten zeigte. Der Mann fuhr mit seinem Mercedes neben einem anderen Mercedes her und versuchte mehrfach, dessen Insassen zum Anhalten zu zwingen. Dabei richtete er einen pistolenähnlichen Gegenstand auf die jungen Männer. Die bedrohten Personen entschieden sich aus Sicherheitsgründen gegen das Anhalten, setzten ihre Fahrt fort und alarmierten die Polizei. Der Aggressor verfolgte sie hartnäckig in Richtung Stadtrand.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Einsatzkräfte konnten den Verfolger schließlich am Hernalser Gürtel in Wien stoppen. Beamte aus Wien-Margareten und Wien-Döbling durchsuchten den 22-jährigen Fahrer, seine zwei Begleiter sowie das Fahrzeug. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole, die umgehend sichergestellt wurde.

Gegen den österreichischen Staatsbürger wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der junge Mann zeigte sich geständig und wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung zur Anzeige gebracht. Der Vorfall ging ohne Verletzte zu Ende.