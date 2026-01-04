Granate vor Holocaust-Zentrum: Schock in Wien-Leopoldstadt

Granate vor Synagoge entdeckt: In einer abgestellten Tasche lauerte die Gefahr – direkt vor einer Einrichtung für Holocaust-Überlebende in Wien.

Am Sonntag wurde in der Tempelgasse in Wien-Leopoldstadt ein besorgniserregender Fund gemacht: Gegenüber einer Synagoge entdeckten Passanten eine Granate. Das gefährliche Objekt lag in einer abgestellten Tasche direkt vor einer Einrichtung, die unter anderem Holocaust-Überlebende betreut, wie ORF Wien berichtet. Die Polizei wurde umgehend alarmiert und hat Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe dieses Vorfalls aufzuklären.

Historischer Ort

Die Tempelgasse in Wien-Leopoldstadt ist ein Ort mit historischer Bedeutung. An dieser Stelle befand sich einst der Leopoldstädter Tempel, die größte Synagoge der Hauptstadt. Heute steht dort ein kleineres jüdisches Gotteshaus mit angeschlossener Beratungsstelle.

