Zwei Stunden Verhör nach Bombenattacke: Zdravko Čolić spricht mit Ermittlern!

Ein Bombenanschlag auf sein Familienhaus, nun sitzt Zdravko Colic den Ermittlern gegenüber – und schweigt zu keiner einzigen Frage.

Knapp zwei Stunden verbrachte Zdravko Colic bei der Polizei, nachdem er aus Kroatien zurückgekehrt war – jenem Land, in dem er sich auch in der Nacht des Anschlags aufgehalten hatte. In den frühen Morgenstunden des 3. Februar war eine Bombe auf sein Familienhaus geworfen worden. Unmittelbar nach seiner Rückkehr stellte sich der Musikstar den Ermittlern und schilderte alles, was zur Aufklärung des Falls beitragen könnte.

Wie aus informierten Kreisen zu erfahren ist, zeigte sich Colic während der Einvernahme ruhig und kooperativ. Er beantwortete sämtliche Fragen geduldig und ohne Ausweichen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen mögliche Motive für den Angriff: Ob er Streit mit jemandem gehabt habe, wen er verdächtige und ob es in seinem Umfeld offene Schulden oder ungeklärte Angelegenheiten gebe, die als Auslöser infrage kämen.

Colics Aussage

„Sobald er zurück war, ging Zdravko direkt zur Polizei und gab seine Aussage ab. Die Einvernahme dauerte rund zwei Stunden. Er war ruhig, offen und beantwortete jede Frage ohne Zögern. Es ging vor allem darum, ob er Streit mit jemandem hatte, wen er verdächtige und ob jemand aus dem Haushalt Schulden oder offene Rechnungen habe. Zdravko verneinte alles. Er betonte ausdrücklich, dass er sich mit niemandem überworfen habe – weder mit Mitarbeitern noch mit Kollegen oder Fans. Er habe sich keine Feinde gemacht und kenne auch keine – zumindest nicht nach seinem Wissen. Er wollte mit dem Finger auf niemanden zeigen, weder aus dem Showgeschäft noch aus anderen Kreisen“, schildert die Quelle.

Auch die Frage einer möglichen Privatklage gegen die Täter kam zur Sprache. Dennoch hält Colic daran fest, weder zivilrechtlich noch strafrechtlich gegen die in Verbindung gebrachten Personen vorzugehen. Er ist überzeugt, dass hinter dem Anschlag jemand anderes steckt, und setzt sein Vertrauen in die laufenden Ermittlungen, die den wahren Hintergrund des Vorfalls ans Licht bringen sollen.

⇢ Vater erschießt Frau und Kinder – dann richtet er Waffe gegen sich

Schutz der Familie

Vor allem eines liege ihm am Herzen, soll Colic betont haben: die Wahrheit zu erfahren – und zwar in erster Linie zum Schutz seiner Familie. Er wolle verstehen, was wirklich hinter dem Angriff steckt, um ein etwaiges Problem an der Wurzel lösen und künftige Vorfälle dieser Art verhindern zu können.

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Behörden arbeiten daran, alle Umstände des Falls lückenlos aufzuklären, der nicht nur die Familie Colic, sondern auch die breite Öffentlichkeit in Aufruhr versetzt hat.