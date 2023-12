Zweiter Interspar muss jetzt wegen Mäusen schließen

Nachdem vor kurzem die Interspar-Filiale in Wien-Hernals aufgrund von Schädlingsproblemen vorübergehend schließen musste, zieht nun die Filiale im Bahnhof Wien Mitte nach. Auch hier haben die kleinen Nager scheinbar ihren Weg in den Supermarkt gefunden.

Erst vor wenigen Wochen wurde die Interspar-Filiale in Wien-Hernals zum Schauplatz einer unerwünschten Invasion. Schädlinge hatten sich ihren Weg in die Räumlichkeiten gebahnt, was eine sofortige Schließung zur Folge hatte. Mit dieser Maßnahme sollten weitere Verbreitung und potenzielle Gesundheitsrisiken vermieden werden.

Nun hat es auch den Interspar im Bahnhof Wien Mitte erwischt. Berichten zufolge wurde hier ebenfalls eine erhöhte Präsenz von Mäusen festgestellt. Dies bestätigte ein Konzernsprecher: „Ja, wir haben ein Problem mit Mäusen“, räumte der Sprecher ein. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation zu beheben.“

Die genauen Ursachen für die beiden Mäuseplagen sind bislang unklar. Es wird jedoch vermutet, dass bauliche Gegebenheiten und hygienische Bedingungen eine Rolle spielen könnten. Die betroffenen Filialen haben umgehend Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung eingeleitet und arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen.

Dauer der Schließung noch unklar

Die Schließung der Filiale im Bahnhof Wien Mitte ist für viele Pendler und Anwohner ein unerwartetes Hindernis. Wann genau die Filiale wieder öffnen wird, ist derzeit noch unklar. Der Konzernsprecher betonte jedoch, dass man alles daran setze, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.