‚Orgasmus-Päpstin‘: Volksschullehrerin entlassen (VIDEO)

Eine Volksschullehrerin aus Oberösterreich hat die traditionellen Unterrichtswege verlassen und sich online als „Orgasmus-Päpstin“ positioniert. Dieser ungewöhnliche Schritt, der von Ratschlägen für ein erfülltes Sexualleben geprägt ist, hat jedoch einen hohen Preis gefordert: Ihre Entlassung durch die Bildungsdirektion Oberösterreich.

Das Doppelleben der Pädagogin hat in der Bildungsdirektion für Unruhe gesorgt. Die Institution bestätigte, dass das Vertrauen in die Lehrerin durch ihr zweites Standbein im Netz erschüttert war. Dies wurde durch einen Online-Bericht der „Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN)“ am Mittwoch hervorgehoben.

Nicht vereinbar mit Tätigkeit als Lehrerin

Die Bildungsdirektion Oberösterreich sah sich gezwungen, die Lehrkraft von ihren pädagogischen Pflichten zu entbinden. Sie begründete dies mit der Unvereinbarkeit zwischen dem digitalen Auftritt der Lehrerin und ihrem Beruf. Die Frage, ob das Privatleben einer Lehrkraft die berufliche Performance beeinflusst, steht nun im Raum.

Die entlassene Lehrerin hat auf diese Entscheidung reagiert und angekündigt, gerichtliche Schritte einzuleiten. Sie sieht sich in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und auf ein Privatleben außerhalb der Schule verletzt. Dieser Fall wirft Fragen über die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben auf und darüber, wie viel Einfluss Arbeitgeber auf die außerberuflichen Aktivitäten ihrer Mitarbeiter haben sollten.