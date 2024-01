In der Tiroler Gemeinde Kolsass wurde ein 31-jähriger Mann von zwei erschrockenen Hunden angegriffen und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich, als ein 62-jähriger Hundebesitzer versuchte, seine beiden Hunde in ein Fahrzeug zu laden, sie jedoch aufgrund eines Geräusches plötzlich hervorsprangen.

Ein 62-jähriger versuchte, seine beiden Hunde in ein Fahrzeug zu verfrachten. Doch ein unerwartetes Geräusch ließ die Tiere in Panik geraten, sie sprangen aus dem Fahrzeug und stürzten sich auf die in der Nähe stehenden Personen.

Zur falschen Zeit am falschen Ort befanden sich ein 31-jähriger Tiroler und ein 60-jähriger Deutscher, die sich im Nahbereich des Fahrzeugs aufhielten. Die beiden Hunde gingen auf den 31-Jährigen los und fügten ihm mehrere Bisswunden am rechten Unterarm, der Handfläche, dem Gesäß und am linken Bein zu.

Der Hundebesitzer eilte sofort hinter seinen Hunden her und konnte sie schließlich wieder einfangen. Doch der Preis für seine Bemühungen war hoch: Bei dem Versuch, seine Hunde ins Fahrzeug zurückzubringen, stürzte er und zog sich erhebliche Verletzungen am Becken zu.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 31-Jährige mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Auch der Hundebesitzer musste medizinisch versorgt werden. Bei dem Vorfall waren neben drei Polizeibeamten auch zwei Notärzte sowie die Rettung und der Einsatzleiter der Rettung vor Ort.