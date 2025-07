Zwischen Hütteldorf und Istanbul: Wohin wechselt Arnautovic?

Landung in Istanbul, brodelnde Gerüchteküche: Marko Arnautovic sorgt für Transferwirbel. Der ÖFB-Star könnte bei Besiktas anheuern – oder doch zu Rapid wechseln?

Marko Arnautovic ist am Mittwoch in der Türkei gelandet und sofort brodelte die Gerüchteküche. Spekulationen über eine mögliche Einigung des ÖFB-Rekordnationalspielers mit Besiktas machten umgehend die Runde. Ob der erfahrene Angreifer tatsächlich Verhandlungen mit dem Istanbuler Traditionsklub führt oder lediglich privat am Bosporus weilt, bleibt vorerst im Dunkeln.

Zuletzt sickerten auch Informationen über Gespräche mit dem SK Rapid durch. Sollte der Routinier tatsächlich in die türkische Metropole wechseln, dürften die Chancen auf einen Arnautovic-Deal mit Besiktas deutlich sinken.

Der 35-jährige Stürmer ist nach seinem Vertragsende bei Inter Mailand nun vereinslos und kann daher ablösefrei wechseln. Laut Insiderinformationen soll Arnautovic ein Jahresgehalt von rund 2,5 Millionen Euro fordern – eine Summe, die für Rapid Wien eine erhebliche finanzielle Hürde darstellen würde. Besiktas hingegen scheint sich mittlerweile aus dem Transferpoker zurückgezogen zu haben, während die Hütteldorfer weiterhin an einer Verpflichtung des Routiniers arbeiten.

Okafor im Fokus

Okafor findet in Mailand derzeit kaum Berücksichtigung und gilt als wechselwillig. Die Schwarz-Weißen scheinen nun aber einen anderen Akteur aus der Serie A ins Visier genommen zu haben. Milan-Angreifer Noah Okafor – der zuletzt an Napoli ausgeliehen war – führt laut „MilanNews“ Gespräche mit Besiktas.

Der Klub habe demnach bereits Kontakt mit seinem Berater aufgenommen. Der Ausgang der Verhandlungen steht allerdings noch in den Sternen.

Erst kürzlich verstärkte sich der Verein mit Tammy Abraham. Auf der Abgangsseite wurde hingegen der Vertrag mit Ciro Immobile aufgelöst.

