Zwischen Konsumkritik und Poesie: Serbiens kreative Stimmen mitten in Wien

Drei serbische Galerien setzen auf der Parallel Vienna kraftvolle Akzente. Ihre Werke zwischen Naturpigmenten, Alltagsskulpturen und radikaler Identitätskunst bereichern das internationale Festival.

Die Parallel Vienna verwandelt noch bis zum 14. September das Otto Wagner Areal in Wien-Penzing in einen lebendigen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst. Als Hybrid aus Ausstellung, Plattform und Festival bringt die Veranstaltung mehr als 600 Kunstschaffende sowie über 100 Galerien und Projekträume zusammen und macht Wien für diese Woche zum Anziehungspunkt der internationalen Kunstszene – mit großzügigem Raum für künstlerische Experimente und frische Blickwinkel.

📍 Ort des Geschehens

Das historische Areal auf der Baumgartner Höhe 1 in Wien-Penzing umfasst das Jugendstiltheater, die Kitchen sowie die Pavillons 7 und 13. Diese außergewöhnliche Architektur aus der Zeit Otto Wagners bietet den perfekten Rahmen für das zeitgenössische Kunstfestival, das bereits zum elften Mal Wien in eine internationale Kunstmetropole verwandelt.

Unser besonderes Augenmerk galt den drei Galerien aus Serbien. Sie standen im Mittelpunkt unseres Interesses und haben mit ihrer Originalität, ihrem Facettenreichtum und ihren kraftvollen künstlerischen Aussagen nicht nur unsere Erwartungen erfüllt, sondern diese deutlich übertroffen. Im internationalen Umfeld der Parallel Vienna setzen sie einen markanten Akzent.

Die Präsenz der drei serbischen Galerien lässt sich als vielschichtig, echt und unverwechselbar beschreiben. Jede von ihnen bringt eine eigenständige künstlerische Handschrift und eine charakteristische Atmosphäre mit.

Künstlerische Positionen

In der Sanjaj Gallery treffen zwei künstlerische Positionen aufeinander: Djordje Stanojevic integriert in seinen Werken die Natur unmittelbar ins Bildgeschehen. Seine Arbeitsweise bezieht Pigmente ein, die durch Sonne, Wind und Wetter beeinflusst werden. Das Resultat sind Bilder, die von Zufall, Rhythmus und Poesie geprägt sind und den Dialog zwischen Mensch und Natur sichtbar machen. Jelena Krsic hingegen erschafft durchlichtete, fast meditative Skulpturen. Ihre Arbeiten experimentieren mit Transparenz und schaffen Räume der Stille und Heilung – eine Einladung, die Welt aus weiblicher Perspektive für einen Augenblick entschleunigt wahrzunehmen.

Die BelArt Gallery stellt Werke des Künstlers Aleksandar Stanojevic Kempa vor. Neben Skulpturen aus Alltagsmaterialien und Abfällen zeigt er auch beeindruckende Porträts, in denen verschiedene Gesichter und Ausdrucksformen erkennbar werden. Die Arbeiten wirken wie konservierte Zeitzeugen unserer Konsumgesellschaft – ungeschönt, unmittelbar und zugleich poetisch. Sie vermitteln eine deutliche Botschaft über Wandlung und Identitätssuche.

Radikale Perspektiven

Mit einer radikalen und zeitgenössischen Position präsentiert die Galerie X VITAMIN den Künstler Nikola Dimitrovic in Wien. In seiner Malerei bearbeitet er Themen wie Identität, Sexualität und Selbst-Transformation. Seine Werke brechen mit konventionellen Rollenbildern, werfen Fragen auf und hinterlassen nachhaltige Eindrücke.

Wer in diese Kunstwelten eintauchen möchte, hat noch bis Sonntag, den 14. September, Gelegenheit dazu. Die Parallel Vienna ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet und bietet neben den Galerienständen auch ein umfangreiches Begleitprogramm mit Talks, Performances und Führungen.

Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Kunstkenner, sondern für alle, die offen sind für neue Perspektiven.