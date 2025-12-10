Zwischen zwei Kontinenten: Türkei baut weltgrößten Meeres-Tunnel auf drei Etagen (VIDEO)

Unter dem Bosporus entsteht ein Rekordprojekt: Der dreistöckige Great Istanbul Tunnel soll ab 2028 die Kontinente verbinden und Millionen Pendler entlasten.

Der “Great Istanbul Tunnel” ist eines der technisch ambitioniertesten Projekte der Türkei und wird nach Fertigstellung die europäische und asiatische Seite Istanbuls direkt verbinden. Der Tunnel wird drei separate Ebenen haben – zwei für den Straßenverkehr und eine für die Eisenbahn – und damit zur ersten derartigen Konstruktion weltweit. Die geplante Kapazität des Tunnels soll die chronischen Staus in Istanbul erheblich reduzieren.

Der Tunnel wird in einer Tiefe von etwa 110 Metern unter der Meeresoberfläche verlaufen und sich über eine Länge von etwa 6,5 Kilometern erstrecken. Der geschätzte Wert des Projekts beträgt etwa 3,5 Milliarden Dollar, und die Fertigstellung ist bis 2028 geplant. Der Bau hat bereits begonnen und wird mit dem Status “under construction” geführt.

Jeden Tag überqueren Millionen von Einwohnern den Bosporus, und die bestehenden Brücken und Unterwasserdurchgänge haben längst ihre maximale Kapazität erreicht. Der neue dreistöckige Tunnel soll den Verkehrsdruck dramatisch reduzieren und bietet schnellere Bewegungen zwischen den Kontinenten, eine neue Eisenbahnverbindung und Entlastung bestehender Brücken und Tunnel.

Infrastrukturknotenpunkt Istanbul

Der Mega-Tunnel ist ein Schlüsselelement der breiteren Vision, Istanbul zu einem globalen Infrastrukturknotenpunkt zu machen. Parallel dazu entwickelt die Türkei andere Megaprojekte wie den “Kanal Istanbul”, neue Brücken und Schnellstraßen sowie ein Eisenbahnnetz, das Europa und Asien verbindet.

Der Bau eines dreistöckigen Tunnels unter dem Meer bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, wie die komplexe Geologie des Bosporus und die Stabilität der Konstruktion in großen Tiefen. Die Türkei verfügt jedoch über erhebliche Erfahrung bei solchen Arbeiten, wie die Projekte Eurasia Tunnel und Marmaray-Eisenbahntunnel zeigen.

Geopolitische Bedeutung

Nach seiner Fertigstellung wird der Great Istanbul Tunnel den Fluss von Menschen und Waren zwischen den Kontinenten beschleunigen, die logistische Rolle der Türkei stärken, die Lebensqualität für Millionen von Einwohnern verbessern, Verkehrsemissionen reduzieren und das Wachstum von Handel und Tourismus in der Region unterstützen.

Dies ist ein Megaprojekt, das nicht nur den Verkehr verändert – es verändert das geopolitische Bild der Region.