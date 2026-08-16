Zwölf Tote nach Busunfall in Ungarn – Fahrer festgenommen

Ein Reisebus, eine gerade Strecke, 59 Menschen an Bord – und dann das Unglück in den frühen Morgenstunden.

Am frühen Sonntagmorgen hat sich nahe der ostungarischen Stadt Mezőkeresztes ein schwerer Busunfall ereignet. Ein Reisebus geriet auf der Autobahn M3 in Richtung Nyíregyháza auf einem geraden Streckenabschnitt von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Kanal und überschlug sich. An Bord befanden sich laut der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI 57 Passagiere sowie zwei Fahrer.

Fahrer festgenommen

Nach Angaben der ungarischen Polizei dürfte der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein. Das Fahrzeug war mit polnischen Kennzeichen unterwegs. Der Busfahrer wurde noch am Unfallort festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und werden dort medizinisch versorgt.

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Nach offiziellen Angaben kamen bei dem Unfall insgesamt 12 Menschen ums Leben. Die Zahl der Todesopfer wurde auch vom ungarischen Premierminister Peter Magyar in einer offiziellen Stellungnahme bestätigt. Orbán sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und dankte allen Einsatzkräften, die an den Rettungsarbeiten beteiligt waren.